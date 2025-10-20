Binecuvântarea lucrărilor la cantina Centrului eparhial din Galați

În cadrul unui eveniment liturgic, pastoral, misionar şi educaţional aşezat sub ocrotirea Apostolului românilor, Sfântul Andrei, vineri, 17 octombrie, au fost binecuvântate şi lucrările de reamenajare realizate în ultima perioadă la Cantina „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Ioan Gură de Aur” din incinta Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos din Galați. La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, cantina socială a trecut printr‑un amplu proces de reabilitare, sistematizare şi reamenajare pentru ca astăzi, înnoită, bine utilată şi pregătită, să fie redeschisă şi redată slujirii sociale. La slujba de binecuvântare au participat membrii Permanenţei Consiliului eparhial, angajaţii cantinei şi reprezentanţii echipei care a efectuat lucrările de reabilitare. După slujbă, chiriarhul a rostit un cuvânt de învăţătură despre lucrarea filantropică desfăşurată prin intermediul cantinelor şi aşezămintelor sociale din eparhie şi a apreciat efortul depus pentru dotarea şi îmbunătăţirea acestui spaţiu dedicat împlinirii faptelor bune. Cantina socială oferă hrană zilnic, în sistem catering, unui număr de peste 120 persoane. Aparatura pentru dotarea cantinei sociale a fost achiziționată special pentru a face față numărului mai mare de beneficiari, hrana fiind preparată potrivit normelor legale în vigoare. Asistații sunt selectați prin anchete sociale, fiind periodic vizitați de personal specializat, care urmăreşte nivelul de trai şi evoluția lor socială. Sursele de finanţare provin din fondurile proprii ale Centrului eparhial şi din sponsorizări.