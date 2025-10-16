Binecuvântarea lucrărilor la Parohia Orțișoara din Banat

Data: 16 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 12 octombrie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Orțișoara, Protopopiatul Timișoara I, județul Timiș, păstoriți de preotul prof. dr. Ionuț Mura, unde a binecuvântat lucrările de la biserica parohială.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial; părintele Zaharia Pereș, protoiereu al Protopopiatul Timișoara I; părintele Ioan Mura de la Parohia Calacea; părintele Bogdan‑Gabriel Boicu de la Parohia Bărăteaz; părintele Adrian Venter, de la Inspectoratul de Jandarmi al județului Timiș, și părintele paroh Ionuț Mura, în prezența autorităților locale și a unui număr mare de credincioși.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat lucrările ample de restaurare și înfrumusețare efectuate la interiorul și exteriorul bisericii parohiale, precum și lumânărarul, construit recent în curtea lăcașului de cult.

La finalul acestei slujbe de binecuvântare, Părintele Mitropolit Ioan a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în rândul cărora s‑au aflat mulți profesori de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, școală de elită a Banatului, unde predă disciplina Religie și părintele paroh Ionuț Mura.

„Fiecare cuvânt din Evanghelia acestei duminici binecuvântate este un bob de grâu pentru pământul bun al inimii noastre”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Pentru realizările deosebite pe tărâm pastoral, cultural, filantropic și administrativ‑gospodăresc, preotul paroh Ionuț Mura a fost hirotesit întru iconom, iar unii credincioși au primit acte de apreciere din partea Înaltpreasfinției Sale, conform mitropolia‑banatului.ro.