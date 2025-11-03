Binecuvântarea noilor lucrări realizate la o biserică tulceană

Enoriașii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Smârdan, județul Tulcea, au trăit duminică, 2 noiembrie, un nou moment de bucurie duhovnicească. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor și a oficialităților locale, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor recente de înfrumusețare a sfântului lăcaș, sfințind totodată și icoanele în mozaic realizate pe fațada bisericii.

Noile icoane în mozaic întregesc programul iconografic al sfântului lăcaș, a cărui pictură interioară a fost finalizată și sfințită în ultimii ani. Prin armonia culorilor și frumusețea compozițiilor, mozaicurile aduc o notă de solemnitate asupra bisericii, reprezentând astfel o mărturie vie a credinței și dăruirii enoriașilor. După slujba de binecuvântare a lucrărilor, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială.

„Ne‑am împărtășit cu toții din cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvânt care ne îndeamnă la trezvie și la milostenie pentru a dobândi și noi Împărăția cerurilor și, în același timp, pentru a se împlini și cu noi cuvintele frumoase ale Domnului Hristos, Care spune: «Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui». Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze pe toți și să putem și noi să fim îmbogățiți în El prin faptele evanghelice cele bune, să venim în ajutorul aproapelui nostru ca să dobândim viața cea veșnică. Îi felicităm pe părintele paroh, Consiliul și Comitetul parohial, precum și pe domnul primar, pentru munca frumoasă și jertfelnică pe care o depun la acest lăcaș de cult”, a declarat Preasfinția Sa, la finalul slujbei, pentru TRINITAS TV.

La rândul său, părintele paroh Nicu Axente și‑a exprimat recunoștința pentru realizările recente din viața parohiei: „Bucuriile vin una după alta și nu avem decât a‑I mulțumi lui Dumnezeu, precum și Preasfințitului Părinte Visarion pentru că a fost în mijlocul nostru astăzi și ne‑a bucurat prin această slujbă arhierească, o slujbă care ne înalță sufletește și ne dă imboldul de a face și pe mai departe lucruri cât mai bune”.

Construcția Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Smârdan a debutat imediat după Revoluția din decembrie 1989, fiind finalizată în anul 1993, când lăcașul fost sfințit de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop al Tomisului Lucian Florea. Sub păstorirea părintelui paroh Nicu Axente, comunitatea din Smârdan s‑a remarcat în ultimii ani printr‑o vie implicare în viața Bisericii și în lucrarea social‑filantropică a acesteia. În imediata vecinătate a bisericii a fost ridicat un centru multifuncțional care cuprinde o capelă, o sală de mese și spații sociale, menite să sprijine activitățile pastoral‑misionare și filantropice ale parohiei.

Pentru implicarea în realizarea acestor ultime lucrări de înfrumusețare a sfântului lăcaș, chiriarhul locului a acordat acte de apreciere familiei Petrica și Vasile Mărculescu, lui Florian Frumosu și lui Cătălin Nicu Bădănău.