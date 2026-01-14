Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântarea pentru instituțiile românești din Giula, Ungaria

Binecuvântarea pentru instituțiile românești din Giula, Ungaria

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 14 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a vizitat marți, 13 ianuarie, instituțiile românești care activează în Giula, pentru a le binecuvânta, conform tradiției, prin stropire cu Agheasmă Mare.

Însoțit de o delegație de la Centrul eparhial și de cântărețul de la Parohia Otlaca Pustă, ierarhul i-a binecuvântat pe cei 100 de copii de la Grădinița Românească, pe cei aproximativ 480 de elevi de la Școala Generală și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, precum și pe cadrele didactice. De asemenea, au fost sfințite sălile de clasă, biblioteca, laboratoarele, baza sportivă, căminul de elevi și celelalte dependințe ale instituțiilor de învățământ.

Binecuvântarea Iordanului prin stropire cu Agheasmă Mare au primit-o și celelalte instituții românești din Giula: Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Consulatul General al României la Giula, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, sediul săptămânalului „Foaia Românească”, sediul săptămânalului „Cronica”, Expoziția Muzeală Permanentă a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, conducerile și angajații lor, dar și casele unor credincioși direct implicați în viața Bisericii.

În aceste zile, ierarhul ortodox român din Ungaria și clericii din Giula și de la Centrul eparhial iau parte la mai multe manifestări dedicate poetului național Mihai Eminescu și Zilei Culturii Române, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri