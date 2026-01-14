Binecuvântarea pentru instituțiile românești din Giula, Ungaria

Data: 14 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a vizitat marți, 13 ianuarie, instituțiile românești care activează în Giula, pentru a le binecuvânta, conform tradiției, prin stropire cu Agheasmă Mare.

Însoțit de o delegație de la Centrul eparhial și de cântărețul de la Parohia Otlaca Pustă, ierarhul i-a binecuvântat pe cei 100 de copii de la Grădinița Românească, pe cei aproximativ 480 de elevi de la Școala Generală și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, precum și pe cadrele didactice. De asemenea, au fost sfințite sălile de clasă, biblioteca, laboratoarele, baza sportivă, căminul de elevi și celelalte dependințe ale instituțiilor de învățământ.

Binecuvântarea Iordanului prin stropire cu Agheasmă Mare au primit-o și celelalte instituții românești din Giula: Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Consulatul General al României la Giula, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, sediul săptămânalului „Foaia Românească”, sediul săptămânalului „Cronica”, Expoziția Muzeală Permanentă a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, conducerile și angajații lor, dar și casele unor credincioși direct implicați în viața Bisericii.

În aceste zile, ierarhul ortodox român din Ungaria și clericii din Giula și de la Centrul eparhial iau parte la mai multe manifestări dedicate poetului național Mihai Eminescu și Zilei Culturii Române, ne-a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.