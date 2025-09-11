La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări
Binecuvântarea sfinților la hramul unei parohii ilfovene
În perioada 6‑7 septembrie, numeroși credincioși din județul Ilfov au avut parte de momente deosebite de rugăciune și binecuvântare prilejuite de aducerea unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Ambrozie al Mediolanului de la parohia bucureșteană Apărătorii Patriei 2 la Parohia Sudiți, care și‑a sărbătorit hramul, „Nașterea Maicii Domnului”.
Sfintele moaște au fost întâmpinate sâmbătă seara de comunitatea parohială, după care a fost săvârșită slujba Privegherii. Duminică, programul liturgic a continuat cu Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie și Dumnezeiasca Liturghie, iar răspunsurile la strană au fost oferite de Corala „Ambroziana” a Parohiei Apărătorii Patriei 2. După Sfânta Liturghie, a avut loc o impresionantă procesiune cu sfintele moaște la care au participat foarte mulți credincioși, clerici din Protoieria Ilfov Nord, precum și oficialități locale. Cinstitul odor a rămas spre închinare până în seara zilei de duminică în Parohia Sudiți.
Luni, în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, a fost săvârșită din nou slujba Acatistului, urmată de Sfânta Liturghie, la finalul căreia părinții slujitori au oficiat slujba de Te Deum la începutul noului an școlar. Cu acest prilej, s‑a încheiat campania filantropică „Dăruiește ghiozdanul bucuriei” prin care elevii școlii primare din vecinătatea bisericii parohiale au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Totodată, Parohia Sudiți a oferit 350 de pachete cu alimente credincioșilor care au luat parte la manifestările liturgice și s‑au închinat înaintea sfintelor moaște, ca semn de binecuvântare și dragoste frățească. Evenimentul a adus bucurie și întărire sufletească participanților, constituind și un exemplu de împletire a rugăciunii cu fapta cea bună, ne‑a transmis părintele paroh Florin Mihail Bratu.