Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari îşi sărbătoreşte hramul de toamnă

Data: 19 Septembrie 2025

Comunitatea Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari își sărbătorește sâmbătă, 20 septembrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Mucenici Eustație, soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist. Biserica este singurul lăcaş de cult din București care păstrează părticele din moaștele familiei de sfinți.

Credincioșii pot participa în această perioadă la un amplu program liturgic, dar şi cultural‑duhovnicesc. În premieră, în acest an, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, vom organiza un târg de produse tradiționale, bio și vânătorești, în curtea bisericii, în zilele de 20‑21 septembrie.

Evenimentul, desfășurat în cadrul programului parohial „Credință, spiritualitate, cultură și tradiție românească”, este organizat în parteneriat cu Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio România și Federația Asociațiilor Vânătorești din România (FeAV), care îl are ca ocrotitor pe Sf. M. Mc. Eustație, cu aprobarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA). Prin acest târg, ne propunem promovarea produselor tradiționale românești și conștientizarea semenilor noștri despre importanța unei alimentații sănătoase, precum și încurajarea producătorilor autohtoni.

Toţi cei prezenţi vor primi, pe lângă darurile culinare pe care Comitetul parohial le‑a pregătit, câte o iconiţă cu sfinţii ocrotitori ai parohiei, care are tipărită pe verso Rugăciunea soţilor unul pentru altul, dat fiind faptul că Sf. M. Mucenici Eustație, Teopista, Agapie și Teopist sunt şi ocrotitori ai familiei creştine.

Programul zilelor Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari este următorul:

Vineri:

17:00-18:00 - Taina Sfântului Maslu.

18:00-19:30 - Slujba Vecerniei cu Litie.

Sâmbătă:

8:00-9:30 - Slujba Utreniei și Acatistul. Sf. M. Mc. Eustaţie .

9:30-9:45 - Procesiunea cu racla în care se păstrează sfintele moaște ale Sfinților M. Mc. Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist - pe străzile din jurul bisericii.

9:45-12:00 - Sfânta Liturghie și slujba de parastas pentru slujitorii şi ctitorii bisericii.

18:30-18:45 - Rugăciunea de binecuvântare a animalelor și mesajul Federației Asociațiilor Vânătorești din România (FeAV) care îl are ca ocrotitor pe Sf. M. Mc. Eustație.

18:45-20:30 - Concert Coral Bucuria Credinței (Ediția a XV‑a), susținut de corurile mixte Vox Coelestis și Canticum, dirijor Răzvan Rădos.

În deschiderea concertului, Grigore Leșe, invitatul special al Federației Asociațiilor Vânătorești din România (FeAV), va susține un recital de cântece folclorice și patriotice.