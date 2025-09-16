Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Buzău și‑a prăznuit hramul

Știri
Data: 16 Septembrie 2025

Biserica Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. În această zi de prăznuire a Sfintei și de viață dătătoarei Cruci, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în lăcașul de cult din cartierul Micro III.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În soborul slujitor s‑au aflat șase clerici: pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; pr. paroh Constantin Cățoi; pr. pensionari Radu Ilie și Ioan Tudor; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; și arhid. Laurențiu Manea.

Predica a fost rostită de ierarhul Buzăului și Vrancei, care a evidențiat legătura indestructibilă dintre Cruce și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, menționând că teologia Crucii nu poate fi niciodată despărțită de teologia slavei Învierii. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că, așa cum arată cântările praznicului - „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim” -, adevăratul creștin este cel care cinstește Crucea și, în același timp, mărturisește Învierea Domnului.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evocat câteva momente importante din istoria acestei sărbători: descoperirea lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, în secolul al IV‑lea, precum și readucerea lui la Ierusalim, în anul 629, de către împăratul bizantin Heraclie, după ce fusese luat de perși. Dincolo de aceste fapte istorice, chiriarhul a subliniat că praznicul ne cheamă să ne ridicăm mintea și sufletul la cele de Sus, să privim spre Hristos Cel răstignit și înviat și să aflăm în semnul Crucii putere, mângâiere și biruință împotriva ispitelor și încercărilor vieții.

În numele comunității parohiale, părintele Constantin Cățoi i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru slujirea la hramul din acest an, oferindu‑i în dar o icoană a Maicii Domnului.

 

