Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Buzău și‑a prăznuit hramul

Data: 16 Septembrie 2025

Biserica Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău și‑a sărbătorit duminică, 14 septembrie, hramul. În această zi de prăznuire a Sfintei și de viață dătătoarei Cruci, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în lăcașul de cult din cartierul Micro III.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În soborul slujitor s‑au aflat șase clerici: pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; pr. paroh Constantin Cățoi; pr. pensionari Radu Ilie și Ioan Tudor; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; și arhid. Laurențiu Manea.

Predica a fost rostită de ierarhul Buzăului și Vrancei, care a evidențiat legătura indestructibilă dintre Cruce și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, menționând că teologia Crucii nu poate fi niciodată despărțită de teologia slavei Învierii. Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat că, așa cum arată cântările praznicului - „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim” -, adevăratul creștin este cel care cinstește Crucea și, în același timp, mărturisește Învierea Domnului.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evocat câteva momente importante din istoria acestei sărbători: descoperirea lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, în secolul al IV‑lea, precum și readucerea lui la Ierusalim, în anul 629, de către împăratul bizantin Heraclie, după ce fusese luat de perși. Dincolo de aceste fapte istorice, chiriarhul a subliniat că praznicul ne cheamă să ne ridicăm mintea și sufletul la cele de Sus, să privim spre Hristos Cel răstignit și înviat și să aflăm în semnul Crucii putere, mângâiere și biruință împotriva ispitelor și încercărilor vieții.

În numele comunității parohiale, părintele Constantin Cățoi i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian pentru slujirea la hramul din acest an, oferindu‑i în dar o icoană a Maicii Domnului.