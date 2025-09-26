Biserică pentru Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești

Joi, 25 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Dragomirești, satul Vad, județul Neamț. Evenimentul a adunat numeroși credincioși, autorități locale și județene, precum și reprezentanți ai instituțiilor sociale din teritoriu.

La slujbă au fost prezenți prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, președintele Consiliului Județean Neamț, Vasilică Daniel Harpa, vicepreședinții Ion Asaftei și Mihaela Elena Isciuc, primarul comunei Dragomirești, Ion Ioniță, precum și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț: Cristina Păvăluță, Nicoleta Ciocârlan, Mihaela Negruș și Marlena Păduraru.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Teofan a subliniat importanța rugăciunii și a slujirii aproapelui.

La finalul slujbei, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat rânduiala de sfințire a locului pe care va fi ridicată noua biserică a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești. Lăcașul de cult va purta hramul „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”, doi mari duhovnici ai Moldovei, ocrotitori ai celor aflați în nevoințe și încercări.

Noua biserică va fi un spațiu de rugăciune și mângâiere duhovnicească pentru beneficiarii centrului social, dar și pentru comunitatea locală, întărind legătura dintre Biserică și cei aflați în grija semenilor.