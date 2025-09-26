Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Biserică pentru Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești

Știri
Un articol de: Mihail Vrăjitoru - 26 Septembrie 2025

Joi, 25 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Dragomirești, satul Vad, județul Neamț. Evenimentul a adunat numeroși credincioși, autorități locale și județene, precum și reprezentanți ai instituțiilor sociale din teritoriu.

 La slujbă au fost prezenți prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, președintele Consiliului Județean Neamț, Vasilică Daniel Harpa, vicepreședinții Ion Asaftei și Mihaela Elena Isciuc, primarul comunei Dragomirești, Ion Ioniță, precum și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț: Cristina Păvăluță, Nicoleta Ciocârlan, Mihaela Negruș și Marlena Păduraru.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Teofan a subliniat importanța rugăciunii și a slujirii aproapelui.

La finalul slujbei, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat rânduiala de sfințire a locului pe care va fi ridicată noua biserică a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești. Lăcașul de cult va purta hramul „Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria”, doi mari duhovnici ai Moldovei, ocrotitori ai celor aflați în nevoințe și încercări.

Noua biserică va fi un spațiu de rugăciune și mângâiere duhovnicească pentru beneficiarii centrului social, dar și pentru comunitatea locală, întărind legătura dintre Biserică și cei aflați în grija semenilor.

 

