Boboteaza la catedrala din Giula

Botezul Domnului a fost întâmpinat și în acest an, cu multă bucurie duhovnicească, de credincioșii ortodocși români de la Catedrala Episcopală din Giula și de la celelalte biserici ortodoxe românești din Ungaria. După Sfânta Liturghie săvârșită în lăcașul de cult de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a urmat slujba Aghesmei Mari, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe, la finalul căreia ierarhul a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită lăcașul și credincioșii prezenți. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificația sărbătorii Bobotezei și a Aghesmei Mari.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul a fost cinstit a doua zi tot la Catedrala Episcopală din Giula, unde Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de alți clerici. La slujbă, alături de românii din Giula au luat parte și credincioși proveniți de pe teritoriul țării noastre, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul le‑a vorbit tuturor despre această sărbătoare a Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuită îndată după Teofanie, și i‑a felicitat pe cei care își sărbătoresc ocrotitorul spiritual. „Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului rămâne un model de urmat prin toată viața sa, rod al rugăciunii stăruitoare a părinților săi, dar și prototip al vieții monahale, prin asceza și postul pe care le ținea, neobișnuite la evreii din vremea aceea”, a afirmat ierarhul.