Boboteaza la românii din Serbia

Data: 08 Ianuarie 2026

La praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie, urmată de Sfințirea Mare a apei la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din orașul Vârșeț, Serbia.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit însemnătatea duhovnicească și teologică a marelui praznic al Teofaniei. Preasfinția Sa le‑a vorbit credincioșilor despre modul în care Dumnezeu Se descoperă lumii, subliniind faptul că această sărbătoare reprezintă punctul culminant al teofaniilor din istoria mântuirii, deoarece la Botezul Mântuitorului Iisus Hristos, în apele Iordanului se descoperă în mod deplin întreaga Sfântă Treime: Tatăl, Care mărturisește din cer, Fiul, Care Se botează, și Duhul Sfânt, Care Se pogoară în chip de porumbel.

La această mare sărbătoare împărătească au luat parte numeroși credincioși din Vârșeț și din împrejurimi.

 

