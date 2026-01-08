Botezul Domnului la catedrala din Huși

Data: 08 Ianuarie 2026

Marți, 6 ianuarie 2026, de sărbătoarea Bobotezei, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Aghesmei Mari la Catedrala Episcopală din Huși.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea fragmentului evanghelic, Părintele Episcop Ignatie a explicat de ce Domnul Hristos a ales să vină să primească Botezul din partea Sfântului Ioan, la râul Iordan.

După Sfânta Liturghie, Părintele Episcop Ignatie a oficiat slujba Aghesmei Mari, în spațiul amenajat în fața statuii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, binecuvântând cu apă sfinţită pe toți cei prezenţi.

Ierarhul Hușilor i‑a îndemnat pe cei de față să acorde o atenție sporită curățirii sufletești, prin lupta împotriva păcatelor: „Această zi de sărbătoare este de o importanță covârșitoare, aidoma celorlalte sărbători împărătești ale Bisericii noastre. Boboteaza sau Botezul Domnului nu este cu nimic mai prejos decât Crăciunul, Nașterea Mântuitorului, Învierea Domnului sau sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Hristos coboară în repejunile Iordanului, sfințește apele și, sfințindu‑le, cum se spune în rugăciune, sfințește întreaga lume, întregul Cosmos. Știm cu toții ce importanță are apa pentru fiecare dintre noi, dar și pentru Cosmos, pentru lumea aceasta. Sfințind apa, ne sfințim cu toții. Și Îi cerem lui Dumnezeu să vină să ne stropească, cum se spune în rugăciune, după a Sa făgăduință, cu apa curățitoare, cea care iartă de păcate și aduce multă milostivire, sănătate, sfințire și binecuvântare. Așa cum este rânduiala Bisericii noastre, apa care se sfințește în ziua de Bobotează se numește Agheasmă Mare. I se spune așa pentru că, așa cum ați putut constata, am rostit de două ori epicleza asupra apei, adică am chemat de două ori ca Duhul Sfânt să vină și să sfințească această apă. La Agheasma mică sau la sfeștanie, preotul sau episcopul invocă o singură dată Duhul Sfânt. Hristos, Cel botezat în repejunile Iordanului, să ne dăruiască fiecăruia dintre noi puterea aceasta de a omorî păcatul și luând apa aceasta, Agheasma Mare, cu multă smerenie, să ne fie spre sfințire, sănătate și multă binecuvântare și bucurie în toate inimile și în toate casele!”