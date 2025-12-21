Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Bucuria colindelor la Parohia Dorobanți din București

Știri
Data: 21 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Parohia Dorobanți din Protoieria Sector 1 Capitală, a organizat sâmbătă, 20 decembrie, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Concertul de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”.

În biserica parohiei s‑a desfășurat un veritabil regal de colinde tradiționale românești și cântări bisericeşti bizantine specifice praznicului Nașterii Domnului, interpretate de psalții Catedralei Patriarhale din București și alți colaboratori ai părintelui arhid. Mihail Bucă, adică Grupul psaltic „Tronos”.

Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român, a mulțumit Parohiei Dorobanți pentru că aduce actul de cultură în biserică și, astfel, în comunitate.

„Pentru Institutul Cultural Român este firesc să fim implicați și aproape de comunitatea în care suntem prezenți”, a spus Liviu Sebastian Jicman.

Părintele paroh Zaharia Gheorghe a subliniat că organizarea și desfășurarea concertului de colinde de la Parohia Dorobanți constituie deja o tradiție pentru comunitate, mult așteptată, dorită și iubită la nivelul comunității parohiale: „Cu săptămâni înaintea desfășurării evenimentului s‑a simțit forfota întrebărilor printre credincioși: Când va fi anul acesta concertul de colinde? Cine sunt invitații anul acesta?”

Părintele Nicolae Stanciu, responsabilul proiectului, ne‑a spus că amploarea evenimentului a depășit cu mult așteptările de natură organizatorică, biserica parohiei devenind neîncăpătoare cu mult timp înaintea orei începerii concertului. Totodată, a subliniat rolul colindului, tradițional, veritabil, de a transmite și actualiza vibrația bucuriei mari a praznicului Nașterii Domnului în sufletele credincioșilor și, prin extensie, în familiile acestora.

 

