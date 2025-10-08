Bucurie duhovnicească la hramul Schitului Brătășești

Data: 08 Octombrie 2025

Obștea monahală de la schitul argeșean Brătășești s‑a bucurat marți, 7 octombrie, de prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie de hramul așezământului, sărbătoarea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii acestei vechi ctitorii.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre binecuvântarea pe care o are vechiul schit de la Brătășești de a-i avea ocrotitori pe Sfinții Serghie și Vah, adevărate modele pentru toți credincioși de astăzi.

Actuala biserică, cu hramurile „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și „Sfinții Serghie și Vah”, a fost construită într‑un loc izolat, destinat sihaștrilor ce se nevoiau în apropiere. Schitul se află în comuna Albeștii de Argeș, în preajma satului Brătești. Poziția sa este într‑adevăr una sihăstrească, în inima naturii singuratice. Are o vechime respectabilă, fiind sfințită în jurul anului 1795 de către Episcopul Iosif, cel dintâi ierarh al Argeșului. Aceasta a fost ridicată pe moșia boierului Ioan Vâlsănescu de arhimandritul Partenie, stareț al Mănăstirii Argeșului. Biserica actuală, monument istoric important, construită și sfințită pe locul unei biserici mai vechi din lemn, care nu s‑a păstrat, este singura construcție rămasă din primul complex monahal, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Începând cu 2016, Părintele Arhiepiscop Calinic a încredințat conducerea Schitului Brătășești monahiei stavrofore Efrema Zenovia Drăghici din obștea Mănăstirii Robaia, cu misiunea de a restaura biserica, a mări obștea monahală și de a zidi noi spații administrative.