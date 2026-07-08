Bune practici în activitățile moral‑religioase din penitenciare

Data: 08 Iulie 2026

În perioada 30 iunie - 3 iulie 2026, penitenciarele Timișoara, Arad și Deva au organizat, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu Patriarhia Română, Conferința Internațională „Bune practici în desfășurarea activităților moral‑religioase în penitenciarele din România și din Europa”, eveniment desfășurat în regiunea de vest a țării și dedicat promovării colaborării dintre Biserică și sistemul penitenciar, precum și schimbului de experiență între preoții capelani și specialiștii implicați în procesul de reintegrare socială.

Lucrările conferinței au fost deschise la Penitenciarul Timișoara, prin săvârșirea slujbei de Te Deum în biserica ortodoxă a unității, moment de rugăciune și mulțumire pentru binecuvântarea acestui eveniment.

Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți capelani format din: pr. Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor; pr. Cristian Păiș, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei; pr. Constantin Rădulescu, slujitor la Penitenciarul Ploiești; pr. Andrei Șuteu, slujitor Penitenciarul‑Spital Dej; pr. Alexandru Fleșer, slujitor la Penitenciarul Deva; pr. Vlad Oneț, slujitor la Penitenciarul Arad; pr. Florin Avram‑Nacu, slujitor la Penitenciarul Timișoara.

În continuare, participanții au asistat la sfințirea icoanei „Soborul Sfintelor Femei Românce”, iar apoi au debutat lucrările conferinței dedicate schimbului de experiență privind activitatea pastorală desfășurată în mediul penitenciar.

În prima zi a conferinței au fost prezenți preoți ai Bisericii Ortodoxe Române din diasporă, din Spania, Italia, Franța, Cehia, Malta și Ungaria, care au împărtășit experiențe pastorale din comunitățile românești pe care le păstoresc, contribuind la dialogul privind dezvoltarea și diversificarea activităților moral‑religioase desfășurate în sistemele penitenciare din Europa.

În cea de‑a doua zi, 2 iulie, conferința și‑a continuat lucrările la Penitenciarul Arad, unde participanții au luat parte la sesiunea cu tema: „Pastorația familiei creștine și rolul femeii creștine în penitenciare - perspective pastorale și bune practici”.

Invitatul principal a fost părintele Răzvan Ionescu, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva” (Biserica Saint‑Sulpice, Paris), consilier permanent în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale (Departamentul „Teologie și știință”) și prodecan al Centrului ortodox de studii și cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris.

În cadrul conferinței, părintele Răzvan Ionescu a prezentat tema referitoare la bunele practici pastorale în sistemul penitenciar, evidențiind experiența acumulată în activitatea pastorală desfășurată în diasporă și importanța colaborării dintre Biserică și instituțiile penitenciare în procesul de recuperare spirituală și reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Pr. conf. dr. Lucian Farcașiu, profesor în cadrul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, a susținut o prelegere dedicată Anului omagial al femeilor creștine canonizate în Patriarhia Română, reliefând rolul și contribuția femeilor sfinte în viața Bisericii și actualitatea modelelor lor pentru societatea contemporană și pentru lucrarea pastorală din penitenciare.

Lucrările conferinței s‑au încheiat în data de 3 iulie 2026, la Penitenciarul Deva, unde a fost săvârșită slujba de sfințire a troiței din incinta unității, urmată de prezentarea volumului „Antologie de intervenții pastoral‑terapeutice în context penitenciar”, semnat de pr. Alexandru Fleșer.