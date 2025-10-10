Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Burse oferite de Fundația „Preot Ioan Olariu” și Parohia Iosefin din Timișoara

Știri
Un articol de: Pr. Dr. Ionel Popescu - 10 Octombrie 2025

Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” derulează de peste 15 ani proiectul social filantropic „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, prin care se acordă burse de studiu elevilor și studenților cu rezultate foarte bune la învățătură și conduită morală deosebită, dar care provin din familii vulnerabile din punct de vedere material ori din familii cu mulți copii ale căror venituri sunt insuficiente pentru întreținerea lor. Astfel, cu ajutorul membrilor fundației și al unor credincioși cu suflet mare, în anul școlar și universitar 2025-2026 au fost aprobate 9 burse pentru elevi și studenți, selectați în urma anchetelor sociale efectuate.

Fiecare elev și student va beneficia de 400 lei/lună, sumă care se acordă până la sfârșitul anului școlar și universitar.

Pe lângă fundație, și Parohia Iosefin din Timișoara se străduiește să împlinească cele de lipsă în familiile unor credincioși vârstnici, singuri, bolnavi ori cu familii numeroase, care trăiesc în condiții foarte dificile. La finalul anului trecut și în primăvara anului 2025, parohia și fundația au sprijinit financiar lucrările de construcție la casa unei familii cu 5 copii din localitatea Bazoșu Vechi, județul Timiș, care s-a mutat astfel, cu mare bucurie, în noua locuință. La începutul acestei toamne, a fost ajutat un tânăr care se confruntă cu grave probleme de sănătate, pentru care este nevoie de intervenții chirurgicale costisitoare în străinătate.  O altă familie, aflată în situația de a-și pierde apartamentul, pentru că nu-și poate permite plata cheltuielilor de întreținere, a fost salvată, de asemenea, cu ajutorul parohiei. Pentru a veni în ajutorul acestor credincioși, parohia a acordat  suma de 25.000 de lei. Pe lângă aceasta, parohia și fundația continuă misiunea filantropică prin intermediul cantinei parohiale, 35-40 de credincioși nevoiași fiind ajutați săptămânal cu hrană caldă și cu alimente greu perisabile.

 

