Burse oferite de Fundația „Preot Ioan Olariu” și Parohia Iosefin din Timișoara

Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” derulează de peste 15 ani proiectul social filantropic „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare”, prin care se acordă burse de studiu elevilor și studenților cu rezultate foarte bune la învățătură și conduită morală deosebită, dar care provin din familii vulnerabile din punct de vedere material ori din familii cu mulți copii ale căror venituri sunt insuficiente pentru întreținerea lor. Astfel, cu ajutorul membrilor fundației și al unor credincioși cu suflet mare, în anul școlar și universitar 2025-2026 au fost aprobate 9 burse pentru elevi și studenți, selectați în urma anchetelor sociale efectuate.

Fiecare elev și student va beneficia de 400 lei/lună, sumă care se acordă până la sfârșitul anului școlar și universitar.

Pe lângă fundație, și Parohia Iosefin din Timișoara se străduiește să împlinească cele de lipsă în familiile unor credincioși vârstnici, singuri, bolnavi ori cu familii numeroase, care trăiesc în condiții foarte dificile. La finalul anului trecut și în primăvara anului 2025, parohia și fundația au sprijinit financiar lucrările de construcție la casa unei familii cu 5 copii din localitatea Bazoșu Vechi, județul Timiș, care s-a mutat astfel, cu mare bucurie, în noua locuință. La începutul acestei toamne, a fost ajutat un tânăr care se confruntă cu grave probleme de sănătate, pentru care este nevoie de intervenții chirurgicale costisitoare în străinătate. O altă familie, aflată în situația de a-și pierde apartamentul, pentru că nu-și poate permite plata cheltuielilor de întreținere, a fost salvată, de asemenea, cu ajutorul parohiei. Pentru a veni în ajutorul acestor credincioși, parohia a acordat suma de 25.000 de lei. Pe lângă aceasta, parohia și fundația continuă misiunea filantropică prin intermediul cantinei parohiale, 35-40 de credincioși nevoiași fiind ajutați săptămânal cu hrană caldă și cu alimente greu perisabile.