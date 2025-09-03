Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Burse pentru tineri merituoși din partea Arhiepiscopului Târgoviștei

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 03 Septembrie 2025

În scopul susținerii meritelor educaționale, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a acordat anul acesta 20 de burse de excelență „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești”, în valoare totală de 54.000 de lei, se arată într‑un comunicat al Biroului de presă al eparhiei.

Acest sprijin financiar pentru tinerii merituoși este oferit încă din anul 2010 de către Arhiepiscopul Târgoviştei, beneficiarii programului educațional‑filantropic fiind elevi, studenți și doctoranzi cu situații financiare dificile, însă cu merite deosebite pe plan educațional.

Anual, în zilele de 10 și 11 august, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Înaltpreasfinția Sa premiază elevii care au obținut rezultate meritorii la Olimpiada Națională de Religie, la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” și la olimpiadele naționale de la diferite discipline de studiu, dar și pe elevii care au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională ori la examenul de bacalaureat. Acestea au rolul de a omagia excelența și strădania studiului și, totodată, de a împărtăși aprecierea Bisericii Ortodoxe Române pentru tinerii care s‑au remarcat în diferite domenii de studiu.

 

