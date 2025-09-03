Burse pentru tineri merituoși din partea Arhiepiscopului Târgoviștei

În scopul susținerii meritelor educaționale, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a acordat anul acesta 20 de burse de excelență „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești”, în valoare totală de 54.000 de lei, se arată într‑un comunicat al Biroului de presă al eparhiei.

Acest sprijin financiar pentru tinerii merituoși este oferit încă din anul 2010 de către Arhiepiscopul Târgoviştei, beneficiarii programului educațional‑filantropic fiind elevi, studenți și doctoranzi cu situații financiare dificile, însă cu merite deosebite pe plan educațional.

Anual, în zilele de 10 și 11 august, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Înaltpreasfinția Sa premiază elevii care au obținut rezultate meritorii la Olimpiada Națională de Religie, la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” și la olimpiadele naționale de la diferite discipline de studiu, dar și pe elevii care au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională ori la examenul de bacalaureat. Acestea au rolul de a omagia excelența și strădania studiului și, totodată, de a împărtăși aprecierea Bisericii Ortodoxe Române pentru tinerii care s‑au remarcat în diferite domenii de studiu.