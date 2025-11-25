Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cadru didactic al Universității din Salonic la București

Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 25 Noiembrie 2025

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucu­rești a primit, în perioada 17-21 noiembrie, vizita profesoarei dr. Vasiliki Mitropoulou, de la Facultatea de Teologie a Universi­tății „Aristotel” din Salonic. 

Vizita prof. dr. Vasiliki Mitropoulou a avut loc în cadrul programului Erasmus Plus, în baza unui acord între cele două facultăți de teologie ortodoxă partenere. În una din zile, profesoara din Grecia a ținut și o prelegere în fața studenților facultății, oferindu-le acestora mai multe detalii despre sistemul educațio­nal religios din Grecia.

„Profesoara Vasiliki Mitropoulou, cadru didactic al Departamentului de cult, educație creștină și administrație bisericească, este și coordonator al programului Erasmus Plus la nivelul Facultății de Teologie din Salonic și, în această calitate, le-a prezentat studenților teologi români oportunitățile, condițiile și avantajele privind efectuarea de stagii de studii la Universitatea «Aristotel» din Salonic. Un punct de interes special a fost prezentarea, din partea profesoarei Mitropoulou, a situației învățământului religios din Grecia, domnia-sa fiind specializată în didactica predării religiei, în elaborarea de materiale didactice și de strategii privind contribuția educa­ției religioase într-o societate cu multiple provocări, cum este Europa contemporană”, ne-a declarat lect. univ. dr. Octavian Gordon, profesor de latină și de greacă veche la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucu­rești, care a beneficiat de multiple stagii didactice și de cercetare la Universitatea „Aristotel” din Salonic și a intermediat această vizită. 

Pentru organizarea acestui eveniment au contribuit și alte cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum pr. lect. univ. dr. Cosmin-Daniel ­Pricop, decanul facultății; pr. lect. univ. dr. Alexandru Atanase Barna, responsabilul programului Erasmus în cadrul facultății bucureștene; pr. conf. univ. dr. Vasile Crețu și pr. lect. univ. dr. Silviu Tudose.

 

