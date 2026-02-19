Cateheză demonstrativă în Parohia Dacia din Timișoara

Data: 19 Feb 2026

În cadrul activităților catehetice desfășurate de Sectorul de învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Timișoarei, marți, 17 februarie, în paraclisul de la demisolul bisericii Parohiei Dacia din Timișoara, a avut loc o cateheză demonstrativă susținută în cadrul Concursului Național Catehetic. Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara și face parte din activitățile pastoral‑educative desfășurate constant sub coordonarea părintelui protopop Zaharia Pereș și a conducerii unității de învățământ. Cateheza cu tema „Familia Sfântului Ioan Botezătorul - model pentru familia creștină de astăzi” a fost susținută de profesorul de religie George‑Antoniu Nicoară și s‑a adresat elevilor din clasele a V‑a și a VI‑a ai unității de învățământ amintite, care au participat cu interes și implicare la această activitate educativ‑religioasă.

La activitate au participat preotul Cristian Păiș, inspector eparhial, protopopii Zaharia Pereș și Caius Andrașoni, pr. conf. dr. Constantin Jinga și conf. dr. Daniel Lemeni, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara, preotul Cristian Tomescu, referent catehetic, precum și alți preoți implicați în activitatea catehetică la nivelul protopopiatelor timișorene.

În cadrul catehezei au fost evidențiate principalele momente din viața familiei Sfântului Ioan Botezătorul, fiind subliniate virtuțile credinței, rugăciunii, ascultării de Dumnezeu și statorniciei în încercări, ca repere pentru familia creștină de astăzi.

Activitatea a fost susținută prin utilizarea mijloacelor didactice moderne, fiind prezentate imagini și texte scripturistice, iar fixarea cunoștințelor s‑a realizat prin dialog și exerciții interactive. Părintele Constantin Jinga și Daniel Lemeni au făcut o scurtă prezentare a Facultății de Teologie și au subliniat importanța acestor întâlniri catehetice în viața parohiilor, precum și necesitatea colaborării dintre Biserică și Școală.

Elevii au primit din partea parohiei o diplomă de participare, o iconiță a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și o mică gustare.