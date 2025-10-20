Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Centenarul unei biserici din județul Tulcea

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 20 Octombrie 2025

Credincioșii din localitatea tulceană Ciucurova au trăit duminică, 19 octombrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la sfințirea bisericii parohiale cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Centenarul parohiei a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în prezența unui mare număr de creștini din parohie și din localitățile învecinate. În aceeași zi, în mijlocul acestei comunități, Preasfinția Sa a sărbătorit prin rugăciune de mulțumire și împlinirea a 66 de ani de viață. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de copii al parohiei. Totodată, au fost pomeniți în rugăciune ctitorii bisericii de la anul 1925, înălțându‑se și rugăciuni de mulțumire pentru donatorii, binefăcătorii și ostenitorii de astăzi ai sfântului lăcaș.

La momentul rânduit al Sfintei Liturghii, ierarhul a tâlcuit Evanghelia duminicală, îndemnându‑i pe credincioși la credință vie, recunoștință față de înaintași și la continuarea lucrării lor pentru binele Bisericii și al comunității. La finalul cuvântului de învățătură, chiriarhul i‑a binecuvântat pe cei prezenți și a adresat felicitări preotului paroh Nelu Ionuț Lipan pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată până în prezent și pentru eforturile depuse în organizarea sărbătorii centenarului parohiei. Cu acest prilej, părintele paroh a primit rangul de iconom, iar ierarhul a acordat mai multor credincioși acte de apreciere ca recunoștință pentru sprijinul adus Bisericii.

Un moment solemn l‑a constituit dezvelirea unei plăci comemorative dedicate împlinirii a o sută de ani de la sfințirea bisericii. De asemenea, în cadrul manifestării a fost prezentată și lansată broșura aniversară „Centenarul Bisericii «Acoperământul Maicii Domnului» din Ciucurova (1925–2025)”, realizată în colaborare cu Sectorul cultural al Eparhiei Tulcii.

Sărbătoarea de la Ciucurova a fost o zi cu totul specială, care a împletit recunoștința, rugăciunea și comuniunea, marcând un veac de credință vie și, totodată, bucuria aniversării zilei de naștere a Preasfințitului Părinte Episcop Visarion, ne‑a transmis părintele Felix Neculai, consilier eparhial.

