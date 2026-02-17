Centrul de Presă BASILICA premiat la Gala UZPR

La Teatrul „Ion Creangă” din București a avut loc luni seară, 16 februarie, Gala Premiilor „Excelența în jurnalism” organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), care a reunit personalități marcante ale mass‑mediei românești și invitați din țară și din diaspora. Într‑o atmosferă festivă, a avut loc unul dintre cele mai așteptate momente ale breslei jurnalistice, dedicat recunoașterii celor care, prin profesionalism și dăruire, slujesc adevărul și interesul public.

Evenimentul a fost deschis de președintele UZPR, Dan Constantin, care a mulțumit celor prezenți. În cadrul Galei au fost acordate distincții pentru toate segmentele mass‑media. Printre premianții de anul acesta s‑a numărat și Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, distins cu Premiul special pentru promovarea valorilor spirituale și a jurnalismului de responsabilitate socială. Premiul a fost primit de către părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a rostit un cuvânt de mulțumire.

„Am participat în seara aceasta în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care vă transmite salutul și binecuvântarea Preafericirii Sale. Preafericirea Sa este fondatorul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, iar Catedrala Națională, numită și Basilica Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, care a adus creștinismul pe teritoriul țării noastre, constituie o legătură interioară, fiindcă această catedrală este un dar și o jertfă a Bisericii pentru întreaga națiune română, un simbol al demnității, al unității și al speranței. Centrul de Presă BASILICA are legătură directă cu această catedrală și cu întreaga activitate a Bisericii în societatea românească și dincolo de hotarele țării, în diaspora ortodoxă română. Ceea ce reprezintă în plan vizibil Catedrala Națională încearcă să reprezinte în plan spiritual, cultural și educațional Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, prin cele cinci componente: Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă și relații publice. Prin toate acestea, Centrul de Presă BASILICA nu este doar o instituție a Bisericii care răspândește lumină spirituală către mințile și inimile oamenilor, ci este, totodată, și o instituție care creează punți de dialog cu profesia celor prezenți aici, promovând un jurnalism al responsabilității sociale. Colegii noștri din cadrul centrului vă transmit mulțumirile lor pentru colaborare, deschidere și sprijin constant în promovarea valorilor autentice creștine”, a spus părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific.

Premiile au fost înmânate de jurnaliști și personalități ale vieții publice: Dan Constantin, Viorel Popescu, Dan Preda, Elize Stan, Maria Țoghină, Sorin Gomboș, Ștefan Mitroi și Andreea Crețulescu.