Cerc pastoral‑misionar al preoţilor de caritate la Sibiu

Preoţii de caritate din Arhiepiscopia Sibiului au participat joi, 12 martie, la Cercul pastoral‑misionar de primăvară cu tema pastoraţiei familiei creştine. Întâlnirea preoţilor misionari din eparhie a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi a fost organizată de Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului.

Soborul preoţilor participanţi la Cercul pastoral‑misionar de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului a săvârşit un Te Deum în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, iar soborul slujitor a fost condus de pr. Liviu Iulian Tarcău, consilier de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului, informează Mitropolia Ardealului.

Lucrările Cercului pastoral‑misionar au avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi au fost conduse de pr. Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, alături de pr. Liviu Iulian Tarcău. Au participat preoţi din unităţile medicale, sociale, militare şi de la alte comunităţi misionare din cele zece protopopiate ale arhiepiscopiei.

„Sfânta Scriptură ne învață că familia nu este doar o instituție socială, ci o invitație de a trăi în armonie, în iubire și credință, având ca model iubirea lui Dumnezeu pentru noi toți. Este locul în care oamenii trăiesc în iubire și sprijin reciproc, dar și cadrul în care credința și valorile morale sunt cultivate și transmise generațiilor viitoare. Familia este adesea folosită ca simbol pentru relația dintre Dumnezeu și poporul său. (...) În epoca actuală, când instituția familiei se confruntă cu provocări multiple, iar rolul femeii în Biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă, este esențial să redescoperim și să valorificăm mai mult tradiția ortodoxă, care vede în familie nucleul fundamental al comunității creștine și în femeia creștină un model de credință, iubire jertfelnică, dar și un model de evlavie. Biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, depășirea dificultăților și întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei”, a subliniat pr. Liviu Iulian Tarcău.

Misiune şi slujire

Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu a fost transmis de pr. Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului.

„Vă transmit binecuvântarea părintească și gândul de prețuire al Înaltpreasfinției Sale față de lucrarea pe care dumneavoastră o desfășurați în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Misiunea și caritatea nu sunt doar activități complementare ale Bisericii, ci expresii concrete ale credinței noastre. Prin fiecare gest, fiecare ajutor, prin fiecare cuvânt de mângâiere și prin fiecare faptă de solidaritate, Biserica devine mai vizibilă în lume ca spațiu al speranței, al comuniunii, dar mai ales al vindecării. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu apreciază în mod deosebit efortul și dăruirea cu care vă împliniți această slujire, adeseori discretă, dar foarte importantă. Prin lucrarea dumneavoastră, chipul cel milostiv al blândului Arhiereu Ceresc Hristos se face mai prezent în viața multor oameni”, a spus pr. Bogdan Fluieraş.

Familia creştină

În a doua parte a lucrărilor Cercului pastoral‑misionar, preotul misionar din cadrul Protopopiatului Mediaş, Cristian Paul Boeru, a prezentat preoţilor participanţi un referat intitulat „Familia ca Biserica de acasă”, iar, mai apoi, pr. Darius Todor de la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu a susţinut referatul „Familia şi creșterea copiilor în credinţa în Dumnezeu”.

La final, în cadrul Cercului pastoral‑misionar s‑au discutat şi numeroase alte provocări ale misiunii preoţeşti în unităţile medicale, militare sau sociale.