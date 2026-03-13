Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „Un mărțișor din suflet pentru bunici”, la Slobozia

„Un mărțișor din suflet pentru bunici”, la Slobozia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Anastasia Pătrașcu - 13 Martie 2026

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, a organizat de curând proiectul educațional de voluntariat „Un mărțișor din suflet pentru bunici”, adresat persoanelor vârstnice de la Centrul de îngrijire şi asistenţă Slobozia. Părintele secretar Daniel Ferbințeanu le-a vorbit celor prezenți atât despre momentul mult așteptat al renașterii naturii, prilej de bucurie și speranță pentru sufletele noastre, cât și despre rolul important al mamei și al tuturor femeilor creștine în societate și în familie, modele demne de urmat, totul sub ocrotirea Maicii Domnului.

Întâlnirea a continuat cu un program de poezii și cântece, susținut de elevii clasei a III‑a, din cadrul Liceului de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia, coordonați de învățătoarea Iuliana Moga și de părintele Ionuț Dumitru. De asemenea, copiii au oferit bunicilor bomboane, mărţişoare și alte ornamente specifice zilei de 8 martie, ca simbol al prețuirii și recunoștinței față de cea care a fost aleasă de Dumnezeu să dăruiască viață pe pământ.

La final, toți participanții au primit iconițe cu Maica Domnului oferite de Parohia Orboiești, iar din partea Protopopiatului Slobozia obiecte religioase și produse dulci.

 

Citeşte mai multe despre:   voluntar  -   centrul social pentru persoane vârstnice
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri