„Un mărțișor din suflet pentru bunici”, la Slobozia

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, a organizat de curând proiectul educațional de voluntariat „Un mărțișor din suflet pentru bunici”, adresat persoanelor vârstnice de la Centrul de îngrijire şi asistenţă Slobozia. Părintele secretar Daniel Ferbințeanu le-a vorbit celor prezenți atât despre momentul mult așteptat al renașterii naturii, prilej de bucurie și speranță pentru sufletele noastre, cât și despre rolul important al mamei și al tuturor femeilor creștine în societate și în familie, modele demne de urmat, totul sub ocrotirea Maicii Domnului.

Întâlnirea a continuat cu un program de poezii și cântece, susținut de elevii clasei a III‑a, din cadrul Liceului de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia, coordonați de învățătoarea Iuliana Moga și de părintele Ionuț Dumitru. De asemenea, copiii au oferit bunicilor bomboane, mărţişoare și alte ornamente specifice zilei de 8 martie, ca simbol al prețuirii și recunoștinței față de cea care a fost aleasă de Dumnezeu să dăruiască viață pe pământ.

La final, toți participanții au primit iconițe cu Maica Domnului oferite de Parohia Orboiești, iar din partea Protopopiatului Slobozia obiecte religioase și produse dulci.