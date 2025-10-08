„Chemarea la rugăciune” a răsunat la mănăstirea buzoiană Ciolanu

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Concursul de toacă Chemarea la rugăciune, organizat de Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV), în colaborare cu Sectorul cultural și comunicații media și cu cele șapte protoierii buzoiene și vrâncene, și‑a desemnat câștigătorii duminică, 5 octombrie 2025.

Ajuns la a IV‑a ediție, concursul a reunit la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău, într‑o atmosferă de smerenie și evlavie, un număr impresionant de copii și tineri din diferite parohii ale eparhiei, dornici să‑și manifeste dragostea față de Sfânta Biserică. Prin ecoul sunetului de toacă, aceștia au transmis chemarea la rugăciune - puntea care unește pământul cu cerul și pe omul grăbit cu Dumnezeu.

Prestația celor 36 de concurenți - calificați în urma etapelor preliminare și împărțiți pe grupe de vârstă (9‑13 ani și 14‑28 ani) - a fost evaluată de un juriu format din: ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; pr. George‑Gabriel Iorga, slujitor la schitul buzoian Săseni; diac. Cristian Manolache, membru al Corului psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul”. Misiunea juriului nu a fost deloc ușoară, întrucât toți concurenții au avut prestații de calitate, aducând slavă lui Dumnezeu și impresionând audiența.

La categoria de vârstă 9‑13 ani au fost desemnați următorii câștigători: Premiul I - Rareș‑Mihai Buharu (Parohia „Sf. Gheorghe”‑Nord din Focșani, Protoieria Focșani I; coordonator: pr. Daniel Dumbravă); Premiul al II‑lea - Ianis Macovei (Parohia Ruginești I, Protoieria Panciu; coordonator: pr. Valerică Ionașcu); Premiul al III‑lea - Răzvan‑Nicolae Dinu (Parohia Vadu Pașii, Protoieria Buzău II; coordonator: pr. Teodor Edu); Mențiune - Ianis‑Gabriel Radu (Parohia Lunca Rătești, Protoieria Pătârlagele; coordonator: pr. Mihail Cucu); Daniel Dumitru (Parohia Robeasca, Protoieria Buzău II; coordonator: pr. Ciprian State); Ilie Fășioiu (Parohia „Sf. Gheorghe” din Odobești, Protoieria Focșani I; coordonator: pr. George‑Sabin Bogdan); Premiul Special - Robert‑Mihăiță Stan (Parohia Păltineni, Protoieria Pătârlagele; coordonator: pr. Daniel Teșcan).

La categoria de vârstă 14‑18 ani, câștigători au fost: Premiul I - Bianca‑Ionela Radu (Parohia Pruneni, Protoieria Râmnicu Sărat; coordonator: pr. Georgian Balaban‑Stanciu); Premiul al II‑lea - Andrei Jipa (Parohia Ruginești I, Protoieria Panciu; coordonator: pr. Valerică Ionașcu); Premiul al III‑lea - Rareș Pepene (Parohia „Sf. Gheorghe” din Odobești, Protoieria Focșani I; coordonator: pr. George‑Sabin Bogdan); Mențiune - Alessandro‑Daniele Damian (Parohia Gugești III, Protoieria Focșani II; coordonator: pr. Valentin Mirică); Cristian Crețu (Parohia Nicolești, Protoieria Râmnicu Sărat; coordonator: pr. Ioan‑Adrian Buturugă); Ioan Pupăză (Parohia Gugești III, Protoieria Focșani II; coordonator: pr. Valentin Mirică); Premiul Special - Cristi Veronel (Parohia Câmpuri I, Protoieria Panciu; coordonator: pr. Florin Hulpoi).

Câștigătorii au fost recompensați cu diplome, premii în bani, cărți de rugăciuni și alte volume religioase, iar ceilalți concurenți au primit diplome de participare, cărți de rugăciuni și dulciuri.