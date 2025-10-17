Cinstire adusă Sfântului Dumitru Stăniloae la Colegiul „Andrei Şaguna” din Braşov

Profesorii şi elevii Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Braşov au adus cinstire Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, icoana relicvar dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vlădeni, satul unde s-a născut marele teolog român canonizat recent, fiind adusă spre închinare în această instituţie de învăţământ preuniversitar.

Icoana cu un fragment din moaştele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost adusă aici spre cinstire vineri, 17 octombrie, de un grup de profesori şi elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Braşov, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

În deschidere, directorul Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, prof. Carmen Felicia Tănăsescu, a subliniat importanţa manifestării pentru instituţia de învăţământ în care a învăţat Sfântul Dumitru Stăniloae şi a fost şef de promoţie în anul 1922, informează Mitropolia Ardealului.

„Este o întoarcere în timp, în anul 1922, când şcoala aceasta avea la vremea respectivă şef de promoţie un om de excepţie, o personalitate care a adunat în timp gândirea românească şi a condus-o înspre trăire şi credinţă adevărată. Această personalitate a fost târziu recunoscută, pentru că abia în anul 1990 devine membru al Academiei Române. Este unul dintre mulţii noştri academicieni, dar un academician care acum este pentru Ortodoxie un simbol, o trăire pe care o simţim noi prima dată acum, în această sală a Colegiului Naţional Andrei Şaguna”, a spus prof. Carmen Felicia Tănăsescu.

Calea sfinţeniei

Pr. dr. Ion Manea, protopopul de Bran-Zărneşti, a explicat în cuvântul său motivul pentru care această icoană relicvar dăruită de Patriarhul României pentru Parohia Vlădeni a fost adusă spre închinare mai întâi la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Braşov, iar apoi la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, pentru ca săptămâna viitoare să fie dusă în biserica din satul natal al Sfântului Dumitru Stăniloae.

„De la Seminarul care poartă numele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne-am gândit ca parte din trupul său sfânt să se întoarcă în această clădire, pentru că pe lângă faptul că atunci când staţi în bănci, mergeţi în clase, urcaţi pe treptele acestei şcoli, alături de toţi academicienii, de aceste persoane ilustre care au urmat şcoala Sfântului Andrei Şaguna, cei care aveţi o apropiere mai mare de Dumnezeu să aveţi şi această conştiinţă că pe aceste trepte a umblat un sfânt, un sfânt care iată se întoarce aici, în locul natal”, a spus pr. dr. Ion Manea.

Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Braşov a vorbit elevilor şagunişti despre chemarea la sfinţenie şi exemplul Sfântului Dumitru Stăniloae.

„Astăzi vă stă înainte un absolvent, un om care a păşit în această şcoală şi a învăţat, dar care a atins extraordinara stare a sfinţeniei. Nu vreau să vă pun la suflet gânduri prea adânci, poate prea greu de înţeles acum. Nu ştiu câţi vă gândiţi la ce înseamnă să fii sfânt. Toţi avem această chemare de a deveni excepţionali, să dai tot ce poţi, să te dăruieşti acolo unde te-a pus Dumnezeu şi să înfloreşti frumos acolo. Aceasta este o primă stare a sfinţeniei. Noi suntem chemaţi să fim sfinţi şi acasă, cu cei dragi, soţi şi soţii, în familiile noastre, suntem chemaţi să fim sfinţi la muncă, pentru că sunt sfinţi care au lucrat la bucătărie, între oale, sau care au fost împăraţi şi conducători ai lumii. Nu contează unde eşti, ceea ce lucrezi şi ceea ce faci, dacă o faci cu dăruire, cu dragoste, cu bunătate, atunci atingi acea stare de fericire şi de împlinire”, a spus pr. prof. Ionuţ Marcel Pop.

Participanţii la manifestarea duhovnicească şi culturală de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov au avut posibilitatea să urmărească un film despre viaţa Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Alocuţiuni au mai susţinut prof. Rodica Ana Deaconescu, pr. prof. Vasile Goian şi prof. Carmina Vakulovski, directorul adjunct al instituţiei.

La finalul evenimentului, corurile reunite ale celor două instituții de învățământ brașovene au interpretat Troparul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.