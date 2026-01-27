Cinstirea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv la Mănăstirea Radu Vodă

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit luni, 26 ianuarie, în mijlocul obștii monahale și al pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală, cu prilejul cinstirii Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal, împreună cu un sobor de slujitori.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul le‑a vorbit credincioșilor despre chipul luminos al slujirii arhierești regăsit în viața Sfântului Iosif cel Milostiv, arătând că adevărata mărire a unui ierarh nu stă în vrednicii omenești, ci în iubirea jertfelnică față de Dumnezeu și față de aproapele.

„Cuvintele Evanghelistului Ioan despre Păstorul cel bun sunt așezate în Biserica Ortodoxă la pomenirea sfinților ierarhi, a celor care au slujit în locuri și timpuri diferite, propovăduind oamenilor Evanghelia păcii, cuvintele vieții veșnice. Este considerat alături de Sfântul Ierarh Carinic de la Cernica, care a păstorit aproximativ în aceeași perioadă și care i‑a fost binefăcător Sfântului Iosif Naniescu, printre cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din veacul al 19‑lea. Chiar dacă a fost Mitropolit al Moldovei vreme de 27 de ani, remarcându‑se printr‑o deosebită lucrare duhovnicească, dar și edilitară și administrativă, el este legat și de cetatea Bucureștilor. Aș putea spune că numele lui este pomenit atât în Basarabia, unde s‑a născut, într‑o familie de preot, tatăl său trecând din viața aceasta când el avea numai doi ani, cât și în ținutul Buzăului, unde l‑a urmat pe unchiul său, stareț al unei mănăstiri din Focșani și apoi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale din Buzău. Este cunoscut apoi la Iași, unde l‑a urmat pe unchiul său Teofilact, ajuns econom al Mănăstirii «Sfântul Spiridon», apoi la București, la Râmnicu Vâlcea, din nou la București, la Curtea de Argeș și iarăși la Iași. A predat la câteva școli cunoscute din București: la Gimnaziul «Gheorghe Șincai», la Liceul «Matei Basarab» și a fost, pentru scurt timp, aproximativ un an, director al Seminarului Central din Capitală. Erau vremuri de profunde schimbări, imediat după Unirea Principatelor, când slujirea sa a fost încununată cu largi aprecieri”.

De asemenea, Preasfinția Sa a arătat că Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, asemenea Mitropolitului Veniamin Costachi, a fost așezat spre odihnă veșnică sub streașina Catedralei Mitropolitane din Iași.

În anul 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea Mitropolitului Iosif Naniescu, acesta primind numele de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, iar în anul următor, 2018, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării sale la Catedrala Mitropolitană din Iași.