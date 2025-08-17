Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Comuniune liturgică la hramul Mănăstirii Văratec

Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 17 August 2025

Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași eparhii, înconjurați de preacuvioși părinți stareți și de preacucernici preoți, în prezența pelerinilor și a soborului de maici, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul hramului istoric al Mănăstirii Văratec.

După citirea Evangheliei (Luca 10, 38‑42; 11, 27‑28), cuvântul de învățătură a fost adresat pelerinilor veniți pentru împreună rugăciune la acest moment de har de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul. Referindu‑se la unul dintre stihurile care sunt cântate la Prohodul Maicii Domnului, Preasfinția Sa a vorbit despre înțelesul teologic al Adormirii Maicii Domnului.

Având experiența unui deceniu de activitate pastoral‑misionară, în calitate de Superior al Aşezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a relatat modul în care creștinii din Ierusalim serbează Paștile de vară în biserica din Ghetsimani, moment însoțit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Anual, creștinii din Ierusalim retrăiesc momentul în care Apostolii au fost aduși de Dumnezeu pe norii cerului pentru a însoți în rugăciune trupul Maicii Preacurate până la mormântul din Grădina Ghetsimani.

În finalul cuvântului său, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a precizat faptul că pentru viața sa plină de virtuți Maica Domnului a fost aleasă în spiritualitatea ortodoxă ca ocrotitoare a obștilor monahale de maici. Sărbătoarea Adormirii reactualizează peste timp minunea întâlnirii ei cu Apostolii în sufletul fiecărui creștin dornic de a se bucura de comuniunea rugăciunii liturgice.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a adresat cuvânt de învățătură obștii monahale și pelerinilor prezenți, evidențiind aspecte teologice ale sărbătorii închinate ocrotitoarei acestei oaze de spiritualitate nemțeană, care serbează anul acesta 240 de ani de existență, fiind una dintre cele mai frumoase și mai reprezentative mănăstiri moldave. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a reliefat semnificațiile icoanei care zugrăvește acest episod din viața Maicii Domnului, făcând trimiteri la prezența Pruncului înfășat în giulgiu din icoana Nașterea Domnului.

La finalul evenimentului, maica stareță, stavrofora Iosefina Giosanu, a mulțumit celor doi ierarhi pentru litughisire și pentru cuvântul de învățătură și a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim o sfântă icoană cu Maica Domnului, iar Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul o icoană cu Sfântul Iosif de la Văratec și Sfântul Gheorghe Pelerinul, ocrotitorii acestei vetre monahale nemțene.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sfântul Cuvios Iosif” de la Văratec.

 

