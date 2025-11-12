Comuniune și rugăciune la Catedrala Episcopală din Vârșeț

Data: 12 Noiembrie 2025

La Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, au avut loc, în perioada 8‑9 noiembrie, slujbe și evenimente festive prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, conform episcopiadaciafelix.ro.

Sâmbătă, 8 noiembrie, a fost oficiată Vecernia cu Litia de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură ierarhul a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Ierarh Nectarie și despre multele minuni pe care acesta le săvârșește celor care îi cer ajutorul cu credință. Alături de credincioșii veniți din întreaga eparhie, la acest moment de rugăciune au fost prezente autorități centrale și locale, dintre care amintim: Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț; Cristina‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Duminică, 9 noiembrie la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, care a vorbit despre lucrarea harului lui Dumnezeu în viața sfinților și despre mărturia Sfântului Nectarie ca ierarh al blândeții, al smereniei și al iubirii față de aproapele. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ieronim a oferit, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul acordat credincioșilor eparhiei și pentru activitățile administrativ‑pastorale, gramate chiriarhale de apreciere următorilor: Silvia Davidoiu, ambasador al României în Republica Serbia; Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț; Cristina‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei” din Suceava, condus de arhid. prof. Paul Iușcă.