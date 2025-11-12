Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Comuniune și rugăciune la Catedrala Episcopală din Vârșeț

Știri
Data: 12 Noiembrie 2025

La Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, au avut loc, în perioada 8‑9 noiembrie, slujbe și evenimente festive prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, conform episcopiadaciafelix.ro.

Sâmbătă, 8 noiembrie, a fost oficiată Vecernia cu Litia de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură ierarhul a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Ierarh Nectarie și despre multele minuni pe care acesta le săvârșește celor care îi cer ajutorul cu credință. Alături de credincioșii veniți din întreaga eparhie, la acest moment de rugăciune au fost prezente autorități centrale și locale, dintre care amintim: Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț; Cristina‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Duminică, 9 noiembrie la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, care a vorbit despre lucrarea harului lui Dumnezeu în viața sfinților și despre mărturia Sfântului Nectarie ca ierarh al blândeții, al smereniei și al iubirii față de aproapele. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ieronim a oferit, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul acordat credincioșilor eparhiei și pentru activitățile administrativ‑pastorale, gramate chiriarhale de apreciere următorilor: Silvia Davidoiu, ambasador al României în Republica Serbia; Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț; Cristina‑Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei” din Suceava, condus de arhid. prof. Paul Iușcă.

 

