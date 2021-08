Comuniune și rugăciune la începutul „Serbării de la Putna - 150”

La ceas de seară, numeroși credincioși s‑au adunat în rugăciune la Mănăstirea Putna pentru a‑i aduce Maicii lui Dumnezeu cinstirea cuvenită. Ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare trece prin însemnate momente de sărbătoare, întrucât își prăznuiește hramul, Adormirea Maicii Domnului, și sărbătorește 150 de ani de la evenimentul de importanță națională din 1871, „Serbarea de la Putna”. Sute de tineri prezenți la manifestările culturale și religioase desfășurate aici, precum și numeroși pelerini au luat parte la sfârșitul zilei de 14 august la slujba Privegherii, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Momentele de rugăciune și de cinstire aduse Născătoarei de Dumnezeu în ajunul marii sărbători a Adormirii sale reprezintă unul dintre primele evenimente religioase și culturale care au loc în perioada 14‑19 august, cu ocazia desfășurării „Serbării de la Putna - 150. Continuitatea unui ideal”. În cadrul slujbei Privegherii săvârșite de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul la Altarul de vară din incinta așezământului monahal a fost cântat Prohodul Maicii Domnului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Eustatie Protopsaltul” al Mănăstirii Putna, alături de tineri prezenți la însemnatul eveniment.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, ierarhul a remarcat faptul că Maica Domnului îi ocrotește mai cu seamă pe cei care, cu evlavie și credință, s‑au adunat în rugăciune, cinstind evenimentul Adormirii sale prin participarea la sfintele slujbe. În continuare, Preasfinția Sa a afirmat faptul că toate textele liturgice ale acestei sărbători sunt, prin inspirația Sfântului Duh, pline de sensuri duhovnicești profunde. Vorbind despre troparul praznicului, ierarhul a spus: „În mod concentrat, toată teologia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, adică tot ceea ce Părinții Bisericii au crezut că ar trebui să reținem noi, ca fiind de mai mare importanță, se regăsește în tropar. Această alcătuire cuprinde patru idei principale, pe care ar fi minunat să le reținem și să le adâncim an de an, întrucât cântăm acest tropar în fiecare an pe întreaga perioadă a praznicului”.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a explicat, apoi, sensul fiecăreia din cele patru idei teologice pe care textul troparului sărbătorii le transmite. Vorbind despre cuvintele „întru Adormire lumea nu ai părăsit”, ierarhul a afirmat: „Textul vorbește despre Adormire, nu moarte, nu trecere în neființă! Cum să treacă în neființă Maica Vieții, sufletul celei care L‑a purtat pe Dumnezeu în pântecele ei? Adormind, ea nu s‑a depărtat de noi, nu a mers în slava Fiului său, lăsându‑ne singuri. Maica Domnului, care este și mama noastră, nu ne‑a părăsit pe noi, ci ne caută, ne veghează și ne primește, ducând rugăciunile noastre slabe și neputincioase înaintea Fiului Celui iubit care o ascultă, o primește și, prin ea, ne ascultă și ne primește și pe noi”.