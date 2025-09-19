Concert caritabil la Sala Dalles

Data: 19 Septembrie 2025

Părintele arhidiacon Mihail Bucă și Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale vor susține un concert caritabil sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 19:00.

Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și va fi găzduit de Sala Dalles.

Banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din București.

„Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, părintele arhidiacon Mihail Bucă, alături de Grupul psaltic Tronos, vă invită la un concert caritabil de muzică bizantină, găzduit la Sala Dalles, acolo unde cântările psaltice unesc inimile celor prezenți în rugăciune”, se arată în anunțul oficial al evenimentului.