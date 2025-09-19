Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert caritabil la Sala Dalles

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 19 Septembrie 2025

Părintele arhidiacon Mihail Bucă și Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale vor susține un concert caritabil sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 19:00.

Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și va fi găzduit de Sala Dalles.

Banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din București.

„Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, părintele arhidiacon Mihail Bucă, alături de Grupul psaltic Tronos, vă invită la un concert caritabil de muzică bizantină, găzduit la Sala Dalles, acolo unde cântările psaltice unesc inimile celor prezenți în rugăciune”, se arată în anunțul oficial al evenimentului.

