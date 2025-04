Concert prepascal în Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. Dan‑Alexandru Streza, a susţinut duminică, 13 aprilie, tradiţionalul concert prepascal „Cântări la Sfintele Patimi ale Domnului”. La concert au fost invitate şi Corul „Şaguniana” al preoţilor din Protopopiatul Sibiu, dirijat de pr. Alexandru Szasz, şi Corul de copii și tineret „Timotei Popovici‑junior”.

Concertul a avut loc după slujba Deniei, iar cele trei coruri au interpretat cântări specifice Postului Mare, Săptămânii Mari şi Învierii Domnului, informează Mitropolia Ardealului. Slujba Deniei a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu slujitori ai Catedralei Mitropolitane. După prima Denie din Săptămâna Pătimirilor, a urmat concertul susţinut de cele trei coruri, în prezenţa IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu, a mai multor preoţi şi a mulţimilor de credincioşi.

Ierarhul le‑a mulţumit coriştilor pentru pregătirea deosebită a concertului tradițional dinaintea Sfintelor Paşti şi a subliniat rolul duhovnicesc al muzicii bisericeşti în tradiţia ortodoxă.

„Muzica bisericească are o sursă de inspiraţie dumnezeiască. Ea nu este creată de mintea unor oameni talentaţi şi nici nu se adresează unei anumite categorii de ascultători, ci tuturor oamenilor. Textele cântărilor bisericeşti sunt inspirate din Sfânta Scriptură şi fac parte din cel de‑al doilea depozit al Revelaţiei divine, numit Sfânta Tradiţie. În al doilea rând, muzica bisericească nu este doar o creaţie de sunete, ci are la bază un text anume care exprimă teologia ortodoxă, teologia Bisericii. Dacă timp de 40 de zile, în Postul Mare, atenţia s‑a îndreptat asupra nevoinţelor personale ale noastre, iată că în Săptămâna Sfintelor Pătimiri atenţia noastră se îndreaptă spre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru ca să ni le putem însuşi, să putem participa alături de El la ceea ce a făcut pentru noi şi pentru a noastră mântuire. În al treilea rând, melosul acesta special religios se adresează sufletului. Dacă textul ne luminează mintea, melodia îmbracă textul pentru ca el să coboare din minte în inimă, şi am fost, într‑adevăr, mişcaţi de cântările din această seară, iar inimile noastre s‑au încălzit de mesajele dumnezeieşti care ne‑au fost transmise în acest buchet de creaţii liturgice bisericeşti”, a spus ierarhul.

Imnuri şi cântări bisericeşti

Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. dr. Dan‑Alexandru Streza, a deschis concertul cu o serie de șapte cântări care au încântat credincioșii prezenți. A urmat Corala „Șaguniana” a preoților din Sibiu ce a interpretat un număr de patru cântări atent pregătite sub conducerea pr. Alexandru Szasz. Corul de copii și tineret „Timotei Popovici Junior”, dirijor de pr. lect. dr. Dan‑Alexandru Streza, spre încântarea audienței, a adus speranța viitorului prin interpretarea a patru imnuri închinate Săptămânii Mari.

Concertul „Cântări la Sfintele Patimi ale Domnului” a fost organizat de Mitropolia Ardealului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, secţia Muzică Religioasă.