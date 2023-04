Concert prepascal la Seminarul Teologic Ortodox din București

În Aula Seminarului Teologic Ortodox din București a avut loc miercuri, 5 aprilie 2023, concertul psaltic „Iată, Mirele vine!”. Corul instituției de învățământ a susținut un concert care a conținut lucrări muzicale specifice perioadei Postului Mare din repertoriul unor compozitori români și greci. Evenimentul s‑a desfășurat în prezența colectivului profesoral, a elevilor și fami­liilor acestora.

Concertul prepascal al elevilor seminariști a debutat cu prelegerea „Tradiția și continuitatea melosului bizantin”, susținută de arhid. prof. Răzvan‑Constantin Ștefan: „Tema abordată astăzi în deschiderea manifestării a vizat tradiția melosului și continuitatea acestuia în tot spațiul bizantin. Am făcut un periplu în dezvoltarea parcursului melosului bizantin și am pornit de la Sfântul Ioan Damaschin, trecând prin diferitele faze ale sistemului timpuriu de notație paleobizantină. Apoi am vorbit despre Sfântul Ioan Cucuzel și rolul său în dezvoltarea acestui sistem de notație și în dezvoltarea unor sisteme de teorie muzicală bizantină, după care am făcut legătura cu creația de după reformă, a celor trei reformatori, care au tradus tot repertoriul celor vechi, l‑au exighisit și l‑au redat publicului pentru a fi păstrat. Acest tezaur muzical constituie o bogăție a Bisericii noastre răsăritene. Este un fir neîntrerupt, o tradiție de un mileniu și mai bine prin care s‑a transmis melosul bizantin și tot acest suflu spiritual al Bisericii noastre, fiind, totodată, liantul de nedezlegat al muzicii în viața Bisericii”.

În continuare, corul psaltic al Seminarului Teologic Ortodox din București, dirijat de arhid. prof. Nifon Constantin, a purtat publicul pe drumul liturgic al Postului Mare, prin cântări specifice acestei perioade de adâncă pocăință.

La final, pr. prof. Marian Colțan, directorul Seminarului Teologic, a rostit un cuvânt de felicitare în care a apreciat efortul elevilor în pregătirea concertului și a subliniat că acest eveniment a reprezentat și un semn de recunoștință pentru toți profesorii și elevii care au studiat de‑a lungul timpului aici. „Mulțumim părinților profesori și elevilor noștri pentru evenimentul cultural de astăzi, care se află la prima ediție, prilejuită de Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. Cred că nu greșesc să spun că manifestarea de astăzi se constituie ca un prilej de recunoștință pentru profesorii Seminarului Teologic și pentru elevii care au studiat de la începutul secolului 19 și până astăzi în această instituție de învățământ. Este un prilej de mulțumire pentru această continuitate a muzicii bisericești și o speranță pentru viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru acest eveniment cultural și de suflet, pentru că ne‑a transmis multă emoție și ne‑a pregătit pentru slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, a precizat pr. prof. Marian Colțan.