Concert religios la biserica din Lehliu Gară

Preasfințitul Părinte Vin­cențiu, Episcopul Sloboziei și Călăra­șilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfân­tul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Grupul coral „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” al Parohiei Lehliu Gară, coordonat de Lăcrămioara Daniela Ștefănescu și Elena Alexa, a susținut un concert de muzică religioasă.

Prea­sfințitul Părinte Episcop Vincențiu le-a dăruit câte o cru­ciu­liță membrilor grupului coral al parohiei-gazdă.