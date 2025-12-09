Concert „Tronos” în ctitoria Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu

Grupul psaltic „Tronos”, condus de arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă, a susţinut în seara de duminică, 7 decembrie 2025, un nou concert de colinde în biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală. Lăcaşul pus sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, a Sfintei Cuvioase Parascheva şi a Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”, ctitorit de Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, s‑a dovedit a fi neîncăpător pentru sutele de credincioşi dornici să primească vestea cea bună a Naşterii Domnului.

Au participat la concert părintele Mihai Cristian Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală; pr. lect. dr. Aurel Mihai; pr. asist. dr. Nicolae Giolu, parohul bisericii‑gazdă; conf. univ. dr. Adrian Lemeni.

În cuvântul de bun-venit, părintele paroh Nicolae Giolu a descris evenimentele culturale organizate de biserica bucureşteană drept o împlinire a testamentului spiritual al preotului‑ctitor: „Aceste concerte care au loc periodic în biserica noastră sunt o continuare a evenimentelor religioase începute de Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu în această parohie. Ctitorul bisericii noastre a iniţiat această modalitate de a oferi oamenilor momente de bucurie, de trăire duhovnicească. Ne onorează de fiecare dată prezenţa Grupului psaltic «Tronos». Este al 15‑lea an consecutiv în care părintele arhidiacon Mihail Bucă şi colegii săi vin în biserica noastră şi ne încântă în chip deosebit, în special în perioada Postului Crăciunului prin colinde. Aceste cântări vestesc marea bucurie a Naşterii Domnului, sunt premergătoare marii sărbători, iar colindătorii îi reprezintă pe îngerii care L‑au vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos atunci când le‑au spus păstorilor: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!» Iată ce doreşte Dumnezeu de la noi: pace şi bunăvoire”.

Un moment deosebit de emoţionant a avut loc când părintele paroh a prezentat‑o celor prezenţi pe mama părintelui arhidiacon Mihail Bucă. Întrucât la botez ea a fost pusă sub ocrotirea Sfintei Muceniţe Filofteia, întreaga audienţă i‑a cântat „La mulţi ani!” şi a felicitat‑o pentru felul în care şi‑a crescut şi educat copilul.

La final, protopsalţii i‑au invitat în mijlocul lor pe copiii parohiei, încurajându‑i să deprindă arta cântării bisericeşti şi tradiţionale româneşti.

În ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, corul de copii al Parohiei Parcul Călăraşi, coordonaţi de Elena Buche, au susţinut un scurt concert de colinde cu prilejul împodobirii brazilor din biserică. La final au primit cu toţii daruri din partea Sfântului mult iubit de copii.