Concertul de colinde al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Data: 22 Decembrie 2025

La Sala „Independența” din Târgoviște a avut loc duminică, 21 decembrie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, Concertul extraordinar de colinde al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Introducerea în atmosfera colindelor a fost realizată prin meditația susținută de pr. Bogdan Hrestic, de la Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.

Transmis online pe pagina eparhială de Facebook și prezentat de teologul Cosmin Iulian Cîrstea și de Adriana Ion, evenimentul a fost susținut de Corul bărbătesc „Valachia Christiana” al Arhiepiscopiei Târgoviștei și de Corala Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște, ambele dirijate de lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, cu participarea tenorului Marius Bălan, a mezzosopranei Ștefania Chițulescu și a pianistului Tudor Scripcariu.

În cuvântul său, Părintele Arhiepiscop Nifon a aprofundat sensul misionar, cultural și duhovnicesc al colindelor, arătând că „mesajul lor este unul de speranță, bucurie și încredere, deoarece ele promovează virtuțile și principiile vieții de credință”.

„Sărbătoarea Crăciunului poartă în centrul ei mesajul plin de iubire al Părintelui ceresc pentru om și întreaga Sa creație, precum și speranța de mereu mai bine și credința puternică în lucrarea Sa. Aceste repere au călăuzit neamul nostru de‑a lungul istoriei și ne oferă și astăzi puterea de a birui acele curente de gândire și ideologii care falsifică adevărul și creează confuzie, distrugând frumusețea și noblețea virtuților sufletului omenesc”, a mai spus ierarhul, după cum ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

La acest eveniment misionar, artistic și cultural al eparhiei au participat preoți, profesori de teologie și de religie, monahi și monahii, credincioși din Târgoviște și din județ, reprezentanți ai vieții publice locale, precum și reprezentanți ai presei. Au fost prezente oficialități naționale, județene și locale.