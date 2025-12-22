Concertul „Plecarea Magilor” la Mănăstirea Pantocrator

La Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a avut loc sâmbătă, 20 decembrie, cea de‑a treia ediție a concertului de muzică bizantină „Plecarea Magilor”. Evenimentul a avut loc în prezența Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alături de care s‑au aflat părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale; părinți consilieri de la Centrul eparhial, clerici, precum și un număr impresionant de credincioși.

În deschidere a cântat Ansamblul „Datina” al Școlii Gimnaziale din comuna Lunca, județul Teleorman, care a interpretat colinde tradiționale românești specifice acestei perioade. În continuare au cântat Grupul psaltic de fete „Sfânta Muceniță Tatiana” și interpretele Ana Nuță și Ileana Maria Popescu.

A doua parte a concertului a fost pregătită de Grupul psaltic „Pantocrator” al așezământului monahal. Invitata specială a acestei ediții a fost interpreta de muzică bizantină Ribale Wehbe din Liban.

La finalul concertului, Preasfințitul Părinte Galaction a felicitat toate corurile participante și a evidențiat importanța colindelor în această perioadă sfântă a anului.

„Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce din nou în suflete ecoul celui mai frumos cânt pe care omenirea l‑a cunoscut, colindul. Acesta nu este o simplă tradiție și nici doar o manifestare folclorică, ci, în esența sa, o mărturisire de credință și o prelungire a Sfintei Liturghii în stradă și în casele noastre. Colindele sunt Evanghelia cântată. Ceea ce Sfinții Părinți au așternut în tratate teologice complexe, poporul nostru a sintetizat în versuri simple și profunde. Atunci când colindăm, nu doar relatăm un eveniment istoric, ci facem prezentă Nașterea lui Hristos. Prin colind, Betleemul se mută în fiecare casă, iar noi devenim contemporani cu păstorii și cu magii. Colindătorul este asemenea îngerilor care au vestit pe câmpia Betleemului: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!» Într‑o lume tot mai zgomotoasă și mai înstrăinată de valorile spirituale, colindul aduce o adevărată pauză de sfințenie. El are puterea de a înmuia inimile împietrite și de a aduce lumină acolo unde s‑a instalat deznădejdea. Colindul este o punte de aur între generații. El ne leagă de bunicii și strămoșii noștri care, în vremuri de restriște, au găsit în aceste cântări puterea de a‑și păstra credința ortodoxă și demnitatea națională. A nu colinda sau a uita colindele înseamnă a ne tăia rădăcinile care ne hrănesc sufletește”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a evidențiat importanța colindelor pentru poporul român, subliniind faptul că acestea sunt o formă de rugăciune cântată, izvorâtă din credința vie a neamului nostru: ,,Colindele nu sunt simple cântece de sărbătoare, ci mărturii ale legăturii profunde dintre credință, tradiție și identitate națională. Prin ele, românii și‑au exprimat bucuria Nașterii Domnului, dar și nădejdea în vremuri de încercare. Colindul sfințește casa, adună familia și aduce pace în suflete. El transmite din generație în generație valorile creștine autentice. Fiecare colind poartă cu sine amintirea strămoșilor și credința lor neclintită. Prin cântul său, Betleemul se face prezent în fiecare casă, iar ascultătorii devin participanți la minunea Nașterii”.

Părintele arhim. Sebastian Serdaru, starețul Mănăstirii Pantocrator, a evidențiat importanța acestui concert spunând că, prin el: „Mesajul Nașterii Mântuitorului devine mai viu, mai apropiat de sufletele noastre, inspirând recunoștință și speranță. Colindele ne amintesc că Crăciunul nu este doar despre daruri, ci despre iubire, comuniune și împărtășirea binelui cu cei din jur. Astfel, colindele rămân o lumină care ne călăuzește inimile spre adevărata bucurie a sărbătorii”.