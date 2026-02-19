Conferință duhovnicească organizată de ASCOR Timișoara

Data: 19 Feb 2026

În sala festivă „Ioan Imbroane” a Parohiei Iosefin din Timișoara a avut loc luni, 16 februarie, conferința cu tema „Misiunea tânărului creștin în lume”, susținută de părintele Damaschin de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos. Evenimentul a fost organizat de ASCOR Timișoara, reunind un număr mare de tineri, elevi și studenți, precum și credincioși din municipiu, dornici să primească un cuvânt de folos sufletesc.

Conferința s‑a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și a constituit un prilej de întâlnire și dialog duhovnicesc între părintele invitat și tinerii participanți.

În cuvântul său, părintele Damaschin a evidențiat rolul esențial al tinerilor în mărturisirea credinței în societatea contemporană, subliniind că tânărul creștin este chemat să devină lumină și mărturie vie a lui Hristos prin viața sa curată, prin rugăciune, iubire și responsabilitate. De asemenea, a arătat că adevărata misiune începe prin lucrarea lăuntrică, prin dobândirea păcii sufletești și prin cultivarea unei relații vii cu Dumnezeu, care se reflectă apoi în slujirea aproapelui. Tinerii prezenți au primit cu mult interes și bucurie cuvântul părintelui, participând activ la dialogul care a urmat conferinței, adresând întrebări și primind răspunsuri ziditoare de suflet. Atmosfera întâlnirii a fost una de comuniune și entuziasm duhovnicesc, evidențiind dorința tinerilor de a aprofunda viața credinței și de a‑și asuma misiunea creștină în societate.

Părintele Damaschin este monah al Sfintei Mănăstiri Grigoriu din Sfântul Munte Athos și este cunoscut pentru intensa sa activitate misionară desfășurată în Africa, conform mitropolia-banatului.ro.