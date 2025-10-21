În după‑amiaza zilei de vineri, 17 octombrie, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost organizată consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Galaţi. Evenimentul s‑a desfăşurat în Catedra Arhiepiscopală din Galaţi şi a debutat cu prezentarea unor imagini de arhivă de la trecerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Galaţi, de acum 29 de ani, şi receptarea în actualitate, de către elevii şi profesorii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi, a acestui moment din viaţa Eparhiei Dunării de Jos. După vizionarea respectivelor imagini, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru ajutorul oferit preoţilor, cadrelor didactice şi elevilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Şedinţa propriu‑zisă, prezidată de chiriarh, l‑a avut ca invitat special pe conf. univ. dr. Claudiu Ionuţ Vasile, cadru didactic la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Galaţi şi medic primar în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din acelaşi municipiu.

La întrunire au participat prof. Adrian Silivestru, inspector şcolar pentru management instituţional în cadrul ISJ Galaţi; prof. Marian Ionescu, inspectorul şcolar pentru disciplina Religie din cadrul ISJ Galaţi; membrii Permanenţei Consiliului eparhial, cei aproximativ 140 de profesorii de religie din judeţul Galaţi, precum şi preoţii din acest municipiu.

În deschiderea şedinţei, medicul psihiatru Claudiu Ionuţ Vasile le‑a vorbit celor prezenţi despre adicţii şi remediile potrivite în combaterea acestei afecţiuni complexe care afectează creierul. În continuare, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre nevoia de cunoaştere şi implicare în multiplele programe şi proiecte pe care Biserica le desfăşoară în societate, mai ales a celor desfăşurate cu prilejul evenimentelor naţionale şi eparhiale, amintind de marele eveniment al sfinţirii Catedralei Mântuirii Neamului. Înaltpreasfinţia Sa a prezentat auditoriului mai multe apariţii editoriale, unele dintre acestea fiind oferite gratuit celor prezenţi, împreună cu ultimul număr al revistei eparhiale „Călăuză Ortodoxă”.

Între cei care au luat cuvântul s‑au numărat şi preoţi care desfăşoară activităţi de vară pentru copii şi tineri prin programul eparhial „Vacanţa din pridvorul Bisericii”. De asemenea, pentru îmbunătăţirea actului didactic în noul an şcolar, au fost făcute o serie de propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viaţa de familie, precum şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de religie la programele Bisericii. La final, toţi cei prezenţi s‑au închinat la o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, adusă în lăcaşul de cult pentru venerare din patrimoniul sacru al Reşedinţei arhiepiscopale.