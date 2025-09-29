Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Consfătuirea profesorilor de religie din învățământul preuniversitar la Iași

Consfătuirea profesorilor de religie din învățământul preuniversitar la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 29 Septembrie 2025

Vineri, 26 septembrie, Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan din Iași a găzduit consfătuirea anuală a profesorilor de religie din învățământul preuniversitar, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Evenimentul a reunit cadre didactice din întregul județ, dar și invitați de seamă din mediul educațional și bisericesc. Între aceștia s‑au numărat prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, inspector pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Iași, părintele arhim. Hristom Rădășanu, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, prof. univ. dr. Constantin Cucoș, precum și conf. univ. dr. Vasile Timiș de la Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj, prezent online. Au fost prezenți, de asemenea, părintele Constantin Simiraș, director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, și prof. metodist Fullvina Blânda, reprezentant al cultului catolic.

În deschiderea întâlnirii, arhim. Hristom Rădășanu, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a adresat un mesaj cadrelor didactice.

Agenda evenimentului a cuprins trecerea în revistă a activităților din anul școlar anterior, identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățiri și propuneri pentru noul an școlar. Totodată, au fost premiate cadre didactice care s‑au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea didactică.

 

Citeşte mai multe despre:   profesor de religie
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri