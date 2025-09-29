Consfătuirea profesorilor de religie din învățământul preuniversitar la Iași

Data: 29 Septembrie 2025

Vineri, 26 septembrie, Sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului mitropolitan din Iași a găzduit consfătuirea anuală a profesorilor de religie din învățământul preuniversitar, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Evenimentul a reunit cadre didactice din întregul județ, dar și invitați de seamă din mediul educațional și bisericesc. Între aceștia s‑au numărat prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, inspector pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Iași, părintele arhim. Hristom Rădășanu, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, prof. univ. dr. Constantin Cucoș, precum și conf. univ. dr. Vasile Timiș de la Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj, prezent online. Au fost prezenți, de asemenea, părintele Constantin Simiraș, director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, și prof. metodist Fullvina Blânda, reprezentant al cultului catolic.

În deschiderea întâlnirii, arhim. Hristom Rădășanu, consilier pentru învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a adresat un mesaj cadrelor didactice.

Agenda evenimentului a cuprins trecerea în revistă a activităților din anul școlar anterior, identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățiri și propuneri pentru noul an școlar. Totodată, au fost premiate cadre didactice care s‑au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea didactică.