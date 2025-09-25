Consfătuirea profesorilor de religie și discipline teologice din Capitală

Consfătuirea profesorilor de religie și discipline teologice, desfășurată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a reunit miercuri, 24 septembrie, în amfiteatrul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, profesorii de religie din cele șase sectoare ale municipiului București.

În deschiderea evenimentului, părintele arhidiacon Alexandru Cuțchi, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române, a afirmat: „Ne aflăm într‑un moment de reînnoire a responsabilității pe care profesorii de religie o au în ogorul educației și al formării sufletelor elevilor. Misiunea profesorului de religie este una sfântă și nobilă prin faptul că sunteți mărturisitori ai credinței, semănători ai cuvântului lui Dumnezeu și călăuze luminoase pentru elevii care caută repere stabile în lumea tulbure și în schimbare a zilelor noastre prin lecțiile de religie, dar mai ales prin exemplul personal, parteneri de nădejde în lucrarea comună de formare a sufletelor și de zidire a unei lumi mai bune, care să fie bazată pe adevăr, iubire și demnitate. Chiar dacă nu sunt vizibile imediat, rezultatele muncii depuse de către profesorii de religie se simt și se regăsesc în inimile și conștiințele copiilor care păstrează lumina credinței și frumusețea valorilor creștinești. În acest an aniversar pentru Patriarhia Română, s‑a lansat un amplu proces de înnoire curriculară, prin definitivarea și aprobarea noilor planuri‑cadru și a programelor școlare pentru liceu, ca urmare a unui efort comun al specialiștilor din cadrul comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei școlare Religie și al specialiștilor din cadrul grupului de lucru al Ministerului Educației și Cercetării”.

Despre noile planuri‑cadru și programe școlare pentru liceu a oferit informații detaliate profesoara Mihaela Zăbavă, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, care a menționat că în cadrul disciplinei Religie sunt coordonate 14 programe pentru toate cultele, urmând ca o parte dintre acestea să fie traduse în limbile minorităților naționale (rusă, ucraineană, germană, maghiară și turcă). De asemenea, Mihaela Zăbavă a menționat resursele pe care profesorii de religie le pot accesa pentru a obține informații cu privire la examenele naționale, la concursurile și olimpiadele școlare, dar și resursele educaționale deschise (RED‑uri) pe care profesorii le pot folosi în cadrul orelor de curs (digital.educred.ro, red‑religie.ro, e‑religie.ro), inclusiv resurse online (Ora de religie la TRINITAS TV, trei minute din ora de religie). Aceste resurse educaționale pot fi folosite și în predarea cursurilor opționale „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”, „Mai întâi caracterul”, destinate elevilor din ciclul primar și gimnazial, respectiv „Adolescență și autocunoaștere”, destinat elevilor din ciclul liceal, cursuri opționale care sunt incluse în oferta națională.

Părintele arhidiacon Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat vocația specială a profesorului de religie în contextul Anului centenar 2025.

„Celebrarea împlinirii unui secol de la înființarea Patriarhiei Române prin activitățile derulate în cadrul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române 2025, precum și canonizarea a 16 noi sfinți români în Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul XX au reprezentat pentru profesorii de religie un bun prilej nu doar de a transmite elevilor niște informații de natură istorică sau religioasă, ci mai ales de a‑i apropia de viața Bisericii, de a le vorbi despre acești sfinți mărturisitori și de a forma comportamente, pentru ca în viitor să devină, la rândul lor, mărturisitori ai credinței creștine. O națiune sănătoasă nu se poate construi fără a avea în minte și în inimă un trecut, un trecut a cărui moștenire este darul cel mai de preț pe care l‑au lăsat înaintașii noștri, fără un prezent în care virtuțile dragostei și ale credinței trebuie să fie fundamentale, și fără un viitor din care perspectiva vieții veșnice nu poate să lipsească. Alături de Familie și Biserică, Școala este chemată să răspundă tuturor provocărilor lumii contemporane și să le insufle copiilor dragostea de neam, de țară, de biserică, de valorile noastre strămoșești. Sfântul Ilarion Felea spunea că reforma unui învățământ nu se poate rezvolva norocos, adică la întâmplare, ci numai cu concursul religiei. Timpurile de criză a învățământului sunt, de fapt, timpuri de criză morală și religioasă. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce e fundamental, la ceea ce ne dă putere și ne ancorează în fundamentul nostru. Educația nu e atât transmitere de cunoștințe, cât mai degrabă trăire. Profesorul de religie are o vocație specială, nu e la catedră doar pentru a transmite niște cunoștințe, el e un misionar, el e în fața catedrei ceea ce e preotul în Sfântul Altar. Și misiunea de dascăl e o cruce, dar o cruce pe care o ducem împreună cu Hristos”, a spus părintele consilier eparhial.

Profesorul Dragoș Ioniță, inspector ISMB pentru disciplina Religie și gazdă a întâlnirii, ne‑a declarat: „Consfătuirea profesorilor de religie transcende cadrul formal în care se desfășoară, conducând la bucuria revederii și a comuniunii creștine. La finalul întâlnirii, îmi doresc ca fiecare coleg, întorcându‑se la catedră, să păstreze în suflet sentimentul apartenenței la marea familie a profesorilor de religie, unde împreună îmbrățișăm bucuriile și provocările, unde suntem solidari cu nevoile celuilalt și, fiecare în parte, încercăm să facem cinste meseriei și misiunii noastre, prin profesionalism, atitudine și comportament. Țin să mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate, colegilor pentru participare și distinșilor invitați care ne‑au onorat cu prezența pentru cuvintele adresate, pe care le vom păstra în minte și în inimă”.

La consfătuire au fost prezenți și reprezentanți ai celorlalte culte creștine recunoscute de Stat, de la Colegiul Romano‑Catolic „Sfântul Iosif”, Colegiul Greco‑Catolic „Timotei Cipariu”, Liceul Teologic Adventist, Liceul Teologic Baptist „Logos”, Liceul Teologic Penticostal „Emanuel”.