Crăciunul sărbătorit prin rugăciune și colinde de timișoreni

La praznicul Nașterii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost împodobită de prezența miilor de credincioși bănățeni care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ale acestui măreț praznic: „Bucurați‑vă astăzi, fraților, că S‑a născut Învierea noastră! De azi, timpul nu ne mai poartă pe aripile sale până la mormânt, ci până la porțile veșniciei. Gândurile omului mor odată cu timpul, însă omul nu moare niciodată. Până azi, timpul era muritor. Hristos, prin venirea Sa în lume, i‑a dat viață și timpului”.

În seara binecuvântată a primei zile de Crăciun, 25 decembrie, după slujba Vecerniei, monumentala catedrală a Banatului a fost gazda unui concert de colinde, susținut de corul acesteia, dirijat de prof. Bogdan Mureșan.