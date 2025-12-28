Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Crăciunul sărbătorit prin rugăciune și colinde de timișoreni

Crăciunul sărbătorit prin rugăciune și colinde de timișoreni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 28 Decembrie 2025

La praznicul Nașterii Domnului, Catedrala Mitropolitană din Timișoara a fost împodobită de prezența miilor de credincioși bănățeni care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ale acestui măreț praznic: „Bucurați‑vă astăzi, fraților, că S‑a născut Învierea noastră! De azi, timpul nu ne mai poartă pe aripile sale până la mormânt, ci până la porțile veșniciei. Gândurile omului mor odată cu timpul, însă omul nu moare niciodată. Până azi, timpul era muritor. Hristos, prin venirea Sa în lume, i‑a dat viață și timpului”.

În seara binecuvântată a primei zile de Crăciun, 25 decembrie, după slujba Vecerniei, monumentala catedrală a Banatului a fost gazda unui concert de colinde, susținut de corul acesteia, dirijat de prof. Bogdan Mureșan.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri