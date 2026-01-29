Cursuri de formare a consilierilor în domeniul adicțiilor

Federația Filantropia a Patriarhiei Române organizează în perioada 30 ianuarie - 6 martie 2026 noi cursuri pentru formarea de consilieri în domeniul adicțiilor. Asociația are un portofoliu care cuprinde 12 cursuri acreditate, iar cel mai solicitat este cel de prevenire și combatere a dependențelor. Cursurile de instruire vor avea loc la Centrul pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București.

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal în cadrul Sectorului social‑filantropic al Administrației patriarhale și președintele Federației Filantropia, a subliniat dorința de implicare a federației în problemele cu care se confruntă oamenii.

„Federația Filantropia încearcă întotdeauna să răspundă nevoilor și problemelor existente în societate și, mai ales, în comunitățile noastre creștine. Una dintre direcțiile noastre este cea de formare, deoarece avem un centru de formare încă din anul 2009 și dezvoltăm cursuri pentru diverse situații în care persoanele ne solicită profesionalizare. Cursul de adicții a fost autorizat în anul 2020 și a avut o cerere destul de mare. Avem peste 500 de cursanți, consilieri în domeniul adicțiilor pe care i‑am format, iar anul acesta, având foarte multe solicitări, am programat începerea unui nou curs. În acest weekend va debuta partea teoretică, urmată de cea practică, apoi din nou una teoretică, cursul fiind finalizat cu un examen. În total sunt 180 de ore de formare, dintre care 60 de ore de teorie și 120 de ore de practică. În partea teoretică sunt furnizate toate elementele pe care trebuie să le cunoască un consilier în domeniul adicțiilor, iar pe partea practică, cursanții merg în centre specializate, unde desfășoară practică efectivă. Nu avem un centru al Arhiepiscopiei Bucureștilor dedicat adicțiilor, însă avem foarte multe colaborări cu centre specializate în acest domeniu, atât în București, cât și în alte localități din țară”, a explicat părintele consilier pentru TRINITAS TV

În continuare, părintele Ciprian Ion Ioniță a precizat că cererile pentru acest proiect, extins la nivel național, provin din diferite localități, însă cele mai multe sunt din Capitală și din zonele limitrofe.

„Am dezvoltat acest curs la nivelul întregii țări, însă cele mai multe ediții pe partea de adicții au fost organizate în București. Am avut și avem cursanți din aproape toată țara, inclusiv în acest grup actual de 28 de persoane. În plus, există în continuare solicitări pentru organizarea unui nou curs, deoarece, din totalul de 28 de locuri, 14 persoane se află deja pe lista de așteptare. După finalizarea acestui curs, vom încerca să organizăm unul nou. Ne referim aici strict la consilierii în problemele adicțiilor, deoarece avem și alte cursuri aflate în derulare în acest moment. Inițial, am dorit să dezvoltăm acest curs pentru lucrătorii sociali din cadrul Patriarhiei Române, respectiv pentru cei care activează în centrele noastre, însă, de‑a lungul timpului, ne‑am dat seama că solicitările vin și din afara instituției. Din acest motiv, cursul se adresează asistenților sociali, lucrătorilor sociali și profesorilor. Am avut, de asemenea, medici și asistenți medicali care au dorit să participe, precum și psihologi. Toate acestea arată că avem o paletă profesională destul de largă, deoarece în domeniul adicțiilor lucrăm cu mai multe tipuri de persoane”, a spus părintele conslier patriarhal.

Mai multe detalii despre cursurile Federației Filantropia sunt disponibile pe pagina de Facebook: Federația Filantropia sau pe site‑ul federatia‑filantropia.ro sau la adresa de e-mail: office@federatia‑filantropia.ro.