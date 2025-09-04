Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Demersuri pentru retipărirea lucrării „Anthologie sau floarealegire de cântări bisericeşti”

Demersuri pentru retipărirea lucrării „Anthologie sau floarealegire de cântări bisericeşti”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 04 Septembrie 2025

Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei Episcopale din Huși dorește să retipărească, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în perioada următoare, prima tipăritură de muzică psaltică din Moldova, publicată în anul 1840, intitulată „Anthologie sau floarealegire de cântări bisericeşti” și scrisă de ierod. Nectarie Frimu atunci când ocupa funcția de protopsalt al Catedralei Episcopale din Huși. Ulterior, Nectarie Frimu a fost hirotonit Episcop cu titlul onorific de Tripoleos.

„Antologia cuprinde heruvice săptămânale, heruvice semnate de Grigorie Protopsaltul, Petru Efesiu, Hurmuz Hartofilax, axioanele lui Nectarie, chinonice de peste tot anul, cântări din Postul Mare, cântări din slujba Învierii, matime și cratime și alte câteva cântări.

Pentru a înfăptui acest proiect, avem nevoie de fonduri pentru cheltuielile tipografice, acestea fiind destul de costisitoare.

Astfel, vă rugăm să ne sprijiniți în demersul inițiat, ca, prin publicarea acestui volum, să contribuim la îmbogățirea repertoriului de strană și la retipărirea vechilor volume românești de căpătâi”, este mesajul arhidiaconului Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi" și inițiatorul acestui proiect.

Asociația „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”

CIF: 23820603

Cont IBAN: RO11RNCB0261138959380001

Persoană de contact: Cosmin‑Vlăduț Mironescu (președinte)

Telefon: 0764.572.478

E-mail: asociatiasfmmcchiriachi@yahoo.com

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri