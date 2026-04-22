Deschiderea Olimpiadei Naționale de Religie la Tulcea

La Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Tulcea, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat marți, 21 aprilie, slujba de Te Deum la deschiderea etapei naționale a Olimpiadei de Religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe.

La eveniment au participat elevii calificați, însoțitorii lor, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și ai autorităților locale. În cuvântul adresat participanților, ierarhul a evidențiat importanța cultivării darurilor primite de la Dumnezeu prin studiu și credință, subliniind totodată tradiția creștină a Dobrogei, marcată de prezența Sfântului Apostol Andrei și de mărturia Sfinților Martiri de la Niculițel și Halmyris. După două decenii, municipiul Tulcea revine în atenția învățământului teologic drept gazdă a acestei competiții naționale.

Festivitatea de deschidere a continuat la Teatrul „Jean Bart”, unde au fost rostite alocuțiuni din partea organizatorilor și invitaților. Au luat cuvântul reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și ai Ministerului Educației, precum și oficialități locale și centrale. De asemenea, au transmis mesaje părintele inspector patriarhal Constantin Andrei, reprezentanți ai Prefecturii și Consiliului Județean Tulcea, precum și membri ai comisiei naționale de evaluare.

Programul artistic a inclus un moment coral de cântele pascale susținut de elevii Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, precum și un recital instrumental oferit de elevi ai Liceului de Arte „George Georgescu”. Evenimentul s‑a încheiat în atmosfera bucuriei pascale, prin intonarea cântării „Hristos a înviat!”.

În perioada 21‑24 aprilie, 108 elevi din 27 de județe participă la competiția națională, care cuprinde proba scrisă, momente liturgice și activități culturale, între care o excursie în Delta Dunării și vizite la obiective reprezentative ale județului Tulcea. Festivitatea de premiere va avea loc vineri, 24 aprilie, la Palatul Copiilor din Tulcea.

La finalul primei zile, Preasfințitul Părinte Visarion a oferit participanților daruri simbolice din partea Episcopiei Tulcii și a Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Casian”, în semn de binecuvântare și apreciere pentru efortul și dăruirea lor.