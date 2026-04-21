Cercetași români din Franța, în vizită la Patriarhia Română

Un grup al Cercetașilor Ortodocși din Europa Occidentală și Meridională se află în aceste zile în România pentru a vizita Catedrala Națională și alte obiective spirituale și culturale din Capitală și împrejurimi. Grupul, format din copii și însoțitori stabiliți în Franța, a fost primit astăzi, 21 aprilie, în Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a dialogat cu aceștia și le‑a oferit daruri din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

După ce le‑a adresat cercetașilor un cuvânt de bun‑venit, ierarhul i‑a încurajat să cultive limba și tradițiile românești în Occident: „Literatura română este una foarte valoroasă, cea clasică mai ales, și e păcat să nu vă folosiți de aceste comori, mai ales că vă ajută să rețineți limba prin elementele ei rafinate. Acest lucru vă dă o mândrie identitară de apartenență la un popor care are o cultură foarte înaltă. Foarte mulți oameni din Occident sunt impresionați de cultura românească, în principal prin vizitarea monumentelor, dar cei care o cercetează mai îndeaproape văd că, de fapt, cel mai mare monument al culturii românești îl reprezintă Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care este o lucrare monumentală pentru toată cultura europeană a vremii aceleia”.

La această întâlnire au participat părintele Ioan Drăgănicea, președintele asociației și secretar eparhial; părintele Adrian Rusu, vicepreședinte al asociației; Alexandra Drăgănicea, secretar al organizației, şi mai mulți responsabili de grupuri. Cei optsprezece copii şi însoţitorii lor au fost întâmpinaţi de părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal responsabil de comunitățile românești externe în cadrul Sectorului relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale. La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul le‑a oferit copiilor și însoțitorilor acestora mai multe daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Ioan Drăgănicea ne‑a oferit mai multe detalii referitoare la vizita pe care grupul de cercetași o întreprinde în aceste zile la noi în țară: „Cel mai important punct îl constituie vizita la Catedrala Națională, pentru a le arăta copiilor ce s‑a putut realiza în acest sfânt lăcaș. Am vizitat astăzi Catedrala Patriarhală istorică și, în continuare, vom vizita Palatul Cotroceni. Miercuri vom merge într‑o vizita la Muzeul Țăranului Român, unde va fi organizată o activitate în care va trebui să identificăm niște obiecte care nu aparțin muzeului, cu ajutorul echipei de la muzeu care a fost foarte binevoitoare față de noi. După vizita de la Muzeul Țăranului Român, vom merge în pelerinaj la Mănăstirea Ghighiu să mulțumim Maicii Domnului, care ne‑a luat sub protecția sa din anul 2022, și să ne închinăm la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Siriaca». Vom încerca să parcurgem cât mai mult din drumul nostru pe jos, deoarece cercetașul trebuie să meargă pe jos, să fie obișnuit să circule și să doarmă în orice condiții. Joi, vom participa la Sfânta Liturghie la Biserica «Sf. Nicolae»‑Ghica, Paraclis universitar, după care vom participa la un joc organizat în centrul Bucureștiului. Cercetășia e bazată pe joc, prin cunoaștere și recunoaștere. Seara ne vom întâlni cu cei de la Centrul Local «Sf. Nicolae»‑București al Cercetașilor României, care ne‑au primit cu brațele deschise și ne‑au ajutat zilele acestea”.

Joi, după participarea la Sfânta Liturghie, asociația va semna un protocol de colaborare cu Centrul Local „Sfântul Nicolae” al Cercetașilor României. Această colaborare este esențială pentru schimbul de experiență dintre organizațiile ortodoxe, având în vedere că grupul din București numără peste câteva sute de membri și are o vastă experiență în organizarea activităților pentru tineret.

Înființată oficial în 8 septembrie 2022, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, asociația reprezintă o inițiativă benefică pentru diaspora românească. Ea cuprinde patru categorii: două categorii de „lupișori” și „lupișoare”, băieți și fete între 8 și 11 ani, și „cercetași” și „cercetașe” de la 12 ani în sus. Scopul asociației este acela de a fi reprezentată cercetășia ortodoxă pe întreg teritoriul canonic al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, într‑un peisaj social unde există deja numeroase grupuri de cercetași musulmani, mozaici, până la mișcări aconfesionale.