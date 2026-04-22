Ierarh, preoți și credincioși în rugăciune la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău

Data: 22 Aprilie 2026

În Duminica Sfântului Apostol Toma, 19 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a slujit în mijlocul credincioșilor băcăuani de la Parohia „Sfântul Gheorghe”. Anul acesta, chiriarhul de la Roman a fost întâmpinat la Bacău de preoți și numeroși credincioși din întregul oraș, veniți să se alăture la cinstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, a cărui înainteprăznuire a fost astfel solemn marcată.

Spre bucuria tuturor, și anul acesta, din Vinerea Luminată, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni a fost adusă la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bacău, unde rămâne până la 23 aprilie, ziua de prăznuire a ocrotitorului bisericii.

Aducând un plus de inocență și candoare, cei mai mici dintre enoriașii Parohiei „Sfântul Gheorghe”, membri ai corului de copii, au dat primele răspunsuri liturgice din cafasul bisericii, sub îndrumarea preotului paroh Gheorghe Chirica. De la momentul Antifonului al treilea, răspunsurile la strană au fost date de Corul „Glas”, alcătuit din tinerii parohiei, care au înfrumusețat slujba cu cântarea lor plină de expresivitate și armonie.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, după citirea pericopei evenghelice a zilei, cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Eduard Cozma, parohul Bisericii „Sf. Nicolae” din Bacău și profesor de dogmatică la Liceul Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec” din Roman. În cuvântul său, acesta a evidențiat lecția pe care ne‑o dă Sfântul Apostol Toma.

După împărtășirea credincioșilor, în contextul Anului omagial și comemorativ 2026, dedicat pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), pentru a sublinia importanța familiei preotului și rolul important pe care soția preotului îl are în comunitate, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a oferit preoteselor Mihaela Chirica, Anuța Popa, Diana Elena Balcanu și Mioara Ignat diplome de vrednicie „pentru dăruirea și dragostea jertfelnică în buna conviețuire în împlinirea responsabilităților de familie și în păstrarea credinței strămoșești și a dragostei față de Dumnezeu și Sfânta Biserică”.

În cuvântul de mulțumire pentru încuviințarea acestei inițiative și pentru binecuvântarea acordată familiilor preoților slujitori la Altarul Bisericii „Sf. Gheorghe”, pr. Ciprian‑Ioan Ignat a precizat: „În zilele acestea, când familia creștină este tot mai atacată, este important să susținem și să evidențiem acele familii care Îl poartă pe Dumnezeu în suflet și care reușesc să cultive credința vie în viața lor și a copiilor lor. Acolo unde este unitate, acolo este și Hristos, după cum spune Mântuitorul: «Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu»”.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a felicitat preoții parohiei pentru colaborarea exemplară, dar și pentru felul în care, împreună cu familiile lor, se implică în viața comunității: „Ne exprimăm bucuria, în primul rând, bucuria legată de copii și de tineri, pentru cei care au participat la răspunsurile de la Sfânta Liturghie de astăzi. Nu sunt teologi, sunt angajați în alte domenii ale vieții, dar le mulțumim și le «sărutăm sufletul» pentru dăruirea lor. Am văzut câtă forță pot avea”.

La finalul zilei, pr. paroh Gheorghe Chirica a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru bineccuvântarea de a aduce și anul acesta icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, spre bucuria credincioșilor.