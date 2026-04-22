Festival coral la Caransebeș

În anul 2010, când s‑au împlinit 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea ca Episcop al Caransebeșului, în această eparhie istorică a fost inițiat un festival coral ce îi poartă numele primului Patriarh al României. Ajuns în acest an la cea de‑a 16‑a ediție, evenimentul cultural a adunat 14 formații corale cu aproximativ 400 de coriști, veniți din toate cele trei eparhii ale Mitropoliei Banatului. Cu toții au urcat pe soleea Catedralei Episcopale din Caransebeș și au adus bucuria muzicii corale la acest festival încadrat în manifestările prilejuite de hramul lăcașului, intitulate „Zilele Credinţei şi Culturii” în Episcopia Caransebeșului.

Evenimentul s‑a desfășurat marți, 21 aprilie, împodobind viața spirituală și cea culturală din Eparhia Banatului de Munte. Inițiatorul festivalului, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, i‑a ascultat pe coriști, le‑a oferit diplome, plachete și i‑a binecuvântat.

„Acest festival coral închinat Patriarhului Miron Cristea este o prelungire a hramului Catedralei Episcopale din Caransebeș. Suntem și vrem să rămânem o familie duhovnicească, noi, preoții și credincioșii din cele trei eparhii, care la ora actuală formează Mitropolia Banatului. Este foarte important că ne‑am întâlnit, că ne‑am rugat, deoarece știm că o cântare bisericească este mai presus decât o rugăciune citită”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian.

Din 2010 această manifestare adună coruri bisericești pentru a‑i aduce un omagiu ierarhului care a sprijinit, cu implicare și dăruire, muzica religioasă în activitatea desfășurată la Sibiu, Caransebeș și București, dar și pentru a promova cântarea corală. Corurile participante au fost: Corul Protopopiatului Caransebeș, Corul „Floralia” din Caransebeș, Corul Protopopiatului Reșița, Corul de cameră „Ion Vidu” din Lugoj, Corul Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Moldova Nouă, Corul „Grănicerii Văii Bistrei”, Corul Parohiei „Sfântul Nicolae” - Timișoara Nord, Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, Corul „Floris” din Jimbolia, Corul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, Corul mixt „Sfântul Dimitrie” al Bisericii ortodoxe din Giroc, Corul Micălaca Veche, Corul „Procord” din Arad și Corul „Epifania” din Timișoara.

Întrucât în acest an se împlinesc 20 de ani de arhipăstorire a Preasfințitului Părinte Lucian ca Episcop al Caransebeșului, la final, toți cei prezenți au intonat tradiționalul „La mulți ani!”.