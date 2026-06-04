Simpozionul „Teologie și mărturie creștină în dialog” la Neamț

Centrul social-cultural din cadrul Mănăstirii Neamț a găzduit cea de-a doua ediție a Simpozionului Internațional „Teologie și mărturie creștină în dialog”. Evenimentul a fost organizat în perioada 1-3 iunie de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Municipiului Iași, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” și Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă - Asistență Socială Iași.

Au participat profesori, cercetători și slujitori ai Bisericii din țară (Iași, Craiova, Târgoviște, Cluj, Oradea, Arad, Timișoara) și din străinătate (Republica Moldova și Marea Britanie), chemați să reflecteze asupra unor teme fundamentale pentru viața creștină: chemarea omului la sfințenie, mărturisirea lui Hristos în lumea contemporană, familia creștină și sfintele femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

„Tema a fost aleasă pornind, firesc, de la tematica Anului omagial și comemorativ 2026 în Patriarhia Română și, în același timp, este o temă ce-și propune să adune la un loc, la aceeași masă de discuție, teologi din toate domeniile: teologie biblică, teologie istorică, teologie sistematică, teologie practică, inclusiv din zona artei sacre și din zona asistenței sociale. Ne propunem să dialogăm asupra posibilităților dobândirii sfințeniei în lumea contemporană. Avem participanți din străinătate, de la facultățile de teologie ortodoxă din țară și încercăm în acest mediu al Mănăstirii Neamț, într-o zonă încărcată de sfinți, de sfințenie, să descoperim împreună, prin discuție, prin dialog, prin referatele ce se prezintă, să descoperim dinamica aceasta a sfințeniei ca drum ce duce spre Împărăția lui Dumnezeu”, ne-a declarat părintele conf. univ. dr. Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie din Iași.

În cadrul deschiderii, participanții au făcut cunoștință și cu identitatea vizuală a simpozionului, prezentată oficial de Călin Juravle, autorul conceptului. Identitatea vizuală a fost gândită în așa fel încât să scoată în evidență tema și valorile simpozionului, și mai cu seamă a ediției din acest an - „Sfânt și Sfințenie”. După acest moment, pr. prof. dr. George Guiver din Regatul Unit a susținut conferința inaugurală cu tema „Rugăciunea în familie, în istorie și astăzi”.