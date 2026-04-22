Biserica „Toma Cozma” din Iași în haine de sărbătoare

În Duminica a 2‑a după Sfintele Paști, 19 aprilie, a Sfântului Apostol Toma, biserica ieșeană ctitorită de boierul Toma Cozma și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cuvântul său, ierarhul a subliniat cât de importantă a fost întâlnirea Apostolului cu Domnul și că mărturisirea Sfântului Toma, „Domnul Meu și Dumnezeul Meu!”, trebuie să devină un reper în viața noastră duhovnicească:

„Cuvântul Domnului este cuvânt care ne restaurează sufletește. Cuvântul Domnului ne dă putere și doar prin apostoli El a pus în Biserică această putere a iertării păcatelor. Preotul nu este doar un martor, nu este un auditoriu, nu este un microfon în care spunem greșelile noastre, prin preot lucrează puterea lui Dumnezeu până în zilele noastre. Tot în arătarea Sa către ucenici, Domnul le spune: «Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor», adică această putere rămâne lucrătoare până la sfârșitul acestui veac, până când ultimul om născut din femeie va fi mântuit. Această putere, iubiți credincioși, o căutăm în Biserică, această putere o mărturisim, această putere o primim atunci când ne spovedim cu inimă curată și atunci când vrem să schimbăm viața noastră. Domnul nu a stabilit un număr cu privire la cât de des să ne spovedim și cum să ne mărturisim, ci să ne spovedim cu inimă curată și cu dorința schimbării noastre”.

La finalul slujbei arhierești, cei prezenți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit binecuvântarea Părintelui Episcop‑vicar.

În după‑amiaza zilei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie pentru viitoarea biserică cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, care va fi construită în localitatea Alexești-Ipatele, Protopopiatul Iași III. Ridicarea noii biserici va fi coordonată de părintele Ionel Viorel Olariu de la Parohia Cuza Vodă - Ipatele.