Înnoire de hram la Biserica Mavrogheni din Capitală

În ziua praznicului Izvorului Tămăduirii, 17 aprilie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit slujba de sfințire a noului Altar de vară din incinta Bisericii Mavrogheni din București. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noul Altar de vară, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Programul liturgic a început vineri la Biserica „Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni cu sfințirea noului Altar de vară din proximitatea sfântului lăcaș. La final, PS Părinte Varlaam Ploieșteanul a adresat cuvinte de felicitare părintelui paroh Radu Petru Mureșan, părinților coslujitori, credincioșilor și unor binefăcători, cu ocazia finalizării acestui proiect parohial.

„Este un moment deosebit pentru Biserica Mavrogheni din Capitală, în primul rând, pentru că are loc în ziua hramului bisericii, praznicul Izvorului Tămăduirii. În al doilea rând, pentru că sfințind un Altar, sfințim un nou izvor al tămăduirilor, căci Sfântul Altar preînchipuie mormântul cel de viață dătător al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despre acest mormânt, într‑una din cântările Bisericii, se spune că este «mai înfrumusețat decât Raiul și mai împodobit decât orice cămară împărătească». Mai luminat s‑a arătat Hristos în mormântul Său, pentru că dacă viața veșnică ne‑a izvorât din mormântul cel de viață făcător de la Ierusalim, fiecare Sfântă Masă de Altarul fiecărei biserici reprezintă cu adevărat mormântul cel de viață făcător al Domnului. (...) Aici, la Mavrogheni, ziua de astăzi are o semnificație deosebită, pentru că, multă vreme, fântâna domnitorului, săpată în incinta bisericii, a potolit setea fizică a enoriașilor și a multor oameni din Capitală. Iată că Altarul pe care l‑am sfințit astăzi va potoli setea duhovnicească a creștinilor care vor veni aici și în zilele de duminică, atunci când biserica este neîncăpătoare, putându‑se săvârși Sfânta Liturghie la acest Sfânt Altar, spre bucuria tuturor celor care vor putea sta la umbra deasă, când acești copaci vor înverzi mai puternic aici, în curte”, a spus ierarhul.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la noul Altar de vară, împreună cu un sobor din care au făcut parte: părintele Victor Lucian Georgescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 1 Capitală; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, parohul bisericii; părintele Radu‑Victor Hagiu, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Gruia Zamfirescu și părintele Ioan Jucan, coslujitori la această parohie; arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial, și arhid. Dumitru Ojog, precum și alți clerici.

La momentul rânduit, PS Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că arătările Mântuitorului după Înviere confirmă realitatea acesteia și întăresc credința apostolilor.

„Sfântul Evanghelist Luca, în primul capitol al Faptelor Apostolilor, cea de‑a doua carte a Noului Testament scrisă de el, spune că Iisus S‑a înfățișat viu ucenicilor Săi cu multe semne doveditoare, arătându‑Se acestora timp de patruzeci de zile. De aceea, Biserica a rânduit ca, patruzeci de zile după sărbătoarea Învierii Domnului, la Sfintele Liturghii să se citească Evanghelii care dovedesc adevărul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, cu precădere Evanghelii care înfățișează multele Sale arătări către femeile mironosițe, către apostoli și către alte persoane. În zilele pe care le‑am parcurs deja, de la sărbătoarea Paștelui până astăzi, cei care am fost la biserică, am ascultat în noaptea de Paști, că Mântuitorul, în dimineața celei dintâi zile a săptămânii S‑a arătat Mariei Magdalena. S‑a arătat și femeilor mironosițe venite la mormânt, ca să ungă trupul lui Hristos cu miruri. (...) După ce femeile mironosițe au dus în cetatea Ierusalimului vestea Învierii, ele fiind întâile vestitoare ale adevărului Învierii Mântuitorului Hristos, au venit la mormânt Petru și Ioan, iar Hristos i S‑a arătat Sfântului Apostol Petru. În aceeași zi, pe drumul spre Emaus, S‑a arătat la doi ucenici de‑ai Săi, Luca și Cleopa, care L‑au cunoscut la frângerea pâinii, adică la săvârșirea Sfintei Euharistii. În seara aceleiași zile, ziua Învierii Domnului, S‑a arătat ucenicilor care erau închiși de frica iudeilor, dintre care lipsea Toma. Și pentru că ucenicii s‑au înspăimântat văzând un lucru neobișnuit, Învățătorul intrând prin ușile încuiate, fără să le spargă, au crezut că văd un duh. Dar Mântuitorul le‑a spus: «Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu sunt; pipăiți‑Mă și vedeți, că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine că am.» Iată deci o dovadă că Hristos a înviat cu trupul Său, însă un trup transfigurat, care nu mai era supus legilor acestei lumi. (...) De aceea, trupul în mormânt n‑a cunoscut descompunerea, stricăciunea și nici sufletul Lui nu a putut fi reținut în iad, pentru că era unit cu Dumnezeirea, de aceea El a zdrobit porțile iadului, eliberând de acolo sufletele celor adormiți, ale drepților”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, soborul, în frunte cu Episcopul‑vicar patriarhal, a săvârșit slujba Aghesmei mici după rânduiala din Săptămâna Luminată. La final, toți cei prezenți au primit apă sfințită pentru a o duce la casele lor.

Pentru întreaga activitate, ierarhul i‑a oferit părintelui paroh Radu Petre Mureșan, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești”.

La final, părintele paroh i‑a oferit ierarhului o icoană din lemn sculptat, reprezentând cele douăsprezece praznice împărătești.