Deschiderea solemnă a cursurilor la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi

Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat luni, 28 septembrie, deschiderea solemnă a cursurilor pentru noul an universitar 2020-2021. Evenimentul a debutat în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galaţi cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor de cadre didactice universitare în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

După Sfânta Liturghie, chiriarhul Dunării de Jos a oficiat slujba de Te Deum la deschiderea unui nou an universitar. Ierarhul s-a rugat împreună cu soborul slujitor pentru ca Dumnezeu să ofere ajutorul Său studenţilor şi masteranzilor în dobândirea învăţăturilor bune şi atât de necesare. La programul liturgic din catedrală au participat profesori, studenţi şi masteranzi teologi, precum şi simpli credincioşi.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a transmis un cuvânt de binecuvântare tuturor cursanţilor învăţământului universitar şi postuniversitar, precum şi conducerii Universităţii „Dunărea de Jos” şi întregului corp didactic. „La început de an universitar, am asistat la un Te Deum care s-a constituit într-un magistral curs susţinut de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian despre educaţie, iubire, comunicarea în actul educaţional, despre menirea pe care o au profesorii, dragostea care trebuie insuflată studenţilor şi elevilor şi despre comuniunea care trebuie să fie mai puternică în aceste momente în care distanţarea fizică trebuie suplinită de o apropiere spirituală, de dragoste faţă de semeni”, ne-a declarat prof. univ. dr. Cătălin Fetecău, preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

În Departamentul Teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi activează 12 cadre universitare, coordonator al activităţilor didactice fiind pr. lect. univ. dr. Lucian Petroaia, director de departament.

La începutul anului universitar 2020-2021, la cele trei programe de studiu care funcţionează în cadrul Departamentului Teologic (Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Artă sacră şi Spiritualitate Ortodoxă şi Asistenţă Socială) sunt înscrişi 136 de studenţi şi masteranzi.